DBL: Conheça a big band que faz o som do jeito que a galera gosta em Belém

Seja um casamento, um aniversário, uma formatura ou uma festa de Carnaval, qualquer lugar com gente bonita e elegante reunida merece ter uma música à altura, capaz de fazer as pessoas celebrarem o momento com vibração positiva, com alegria. É justamente aí que entra uma moçada do barulho, com um super alto astral: a DBL, uma big band com oito integrantes que vem realçando festas e eventos diversos em Belém com a proposta de trabalho de um musical aprimorado, envolvendo uma diversidade de sons e ritmos e, ainda, performances especiais sempre em sintonia com o que a galera gosta, incluindo pessoas de todas as idades. Afinal, a celebração de um momento especial nunca se repete.

A história por trás da festa

Para se chegar até essa cena em que os protagonistas, entre recém-casados, aniversariantes, anfitriões ou foliões em geral, comecem a extravasar felicidade nos espaços, é bom saber que há toda uma história de muito trabalho e dedicação do grupo de músicos para o grande momento. Dan Bordallo, mais conhecido como DBL, tecladista e coordenador da big band, conta que tudo começou quando amigos dele estavam indo casar e precisavam de alguma coisa a mais para animar o evento. Então, Dan formou o que seria o embrião da banda e chegou a fazer alguns casamentos de amigos, antes de dar o nome DBL ao grupo musical. Em uma festa de réveillon de 2018 para 2019, surgiu, então, pela primeira vez o nome Big Band DBL.

Turma Big Band DBL faz o que gosta, ou seja, diverte-se com o público em eventos variados (Foto: Divulgação)

Essa banda é formada por UmSebastião (vocais); DBL (teclados, direção musical e voz); Dinei Teixeira (percussão); Pedro Ferpa (bateria); Arthur Sequeira (guitarra); André Mourão (contrabaixo); Laelson Machado (trompete) e Lulu Bone (trombone). Ao pé da letra, não se trata de uma big band, mas o nome foi carinhosamente dado por Dan por ele ser fã dos metais (instrumentos de sopro) que abrilhantam o soul, funk, jazz, disco e outros gêneros.

Para colorir o som

Essa banda baile costuma tocar em eventos fechados e com um repertório bem variado. “Tocamos de tudo um pouco, e existe uma demanda muito grande de casamentos, eventos sociais, envolvendo pessoas de todas as idades”, ressalta Dan. Antes de fazer um evento, os músicos reúnem-se com os organizadores para levantar informações detalhadas e, então, montar a apresentação da banda, ou seja, a performance dos músicos, a interação com o público e a playlist a ser levada ao público.

Esse toque personalizado para cada evento é uma marca da DBL. Os músicos, inclusive, tocam músicas que os noivos gostam em casamentos. Nesse espírito de festa, a DBL chega a tocar até oito vezes em um mês. Quando é Carnaval, essa atuação aumenta mesmo: na quadra carnavalesca de 2025, foram 16 shows, inclusive no interior do Pará.

Com todo charme e bom-humor, a banda baile marca presença junto ao público que gosta de festa em Belém (Foto: Divulgação)

“A imagem do som aumenta quando a gente usa o metal, como se a gente colorisse mais o som. É muito valioso ter metal na banda. Eu gosto muito”, enfatiza o tecladista Dan Bordallo DBL. Aí, canções diversas ganham arranjos especiais e versões inusitadas para que o público possa se divertir e dançar ao máximo.

A presença sonora dos metais, a simpatia e carisma do vocalista UmSebastião e a produção de Dan Bordallo fazem da DBL a banda da hora entre quem gosta de animação em Belém. Essa interação dos músicos com o público é recíproca, o que contribui em muito com a celebração de momentos especiais na vida das pessoas.

Os frutos desse gosto pelo que se faz por parte dos músicos são sentidos a todo momento, isto é, nas demandas pela atuação da banda, nas conversas nas redes sociais, enfim, no entusiasmo perene dos integrantes da DBL, uma big band com a cara e o suingue de Belém.