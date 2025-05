Linkin Park faz show nostálgico na abertura da final da Champions League

A banda Linkin Park fez o show de abertura da grande final da Champions League, na tarde deste sábado (31). A apresentação ocorreu no estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, onde Inter de Milão e Paris Saint-Germain (PSG) disputam o título da temporada 2024/2025. A performance do grupo foi marcada por muita nostalgia.

O show começou com a música “The Emptiness Machine”, lançada no mais recente álbum do grupo, "From Zero". Além disso, a banda apresentou os sucessos “In the End” e “Numb”, que levaram os fãs presentes no estádio à loucura. As faixas “Up from the Bottom” e “Heavy Is the Crown” encerraram a apresentação.

A banda voltou a rodar o mundo após o lançamento do álbum "From Zero". Atualmente, o grupo conta com a vocalista Emily Armstrong, que substituiu Chester Bennington, falecido em 2017.

Show emocionou fãs com sucessos da banda (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre a apresentação e destacaram a nostalgia que sentiram.

Inter de Milão e PSG disputam a grande final da Champions League, competições mais importantes do futebol europeu. O time de Paris busca sua primeira taça, enquanto a Inter quer o tetra.