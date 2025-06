Paysandu anuncia saída de três atletas na véspera de partida de '6 pontos' pela Série B

O Paysandu anunciou a saída de três jogadores do atual elenco. Segundo nota publicada pelo clube neste domingo (1º), os atletas Joseph Espinoza, Kauã Hinkel e Matías Cavalleri não fazem mais parte da equipe.

De acordo com o Paysandu, dois dos três atletas foram negociados com outras equipes. Kauã Hinkel e Cavalleri foram emprestados para Castanhal e CSA-AL, respectivamente. Já Espinoza não teve o contrato renovado. A informação, inclusive, já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

As saídas fazem parte do plano de reformulação do elenco idealizado pela diretoria bicolor. O primeiro a sair foi o meia Giovanni, que acertou com o CRB-AL. Além das saídas anunciadas neste domingo, outros atletas devem deixar o Papão em breve, abrindo espaço para novos reforços, que serão contratados na janela de transferências do meio do ano.

VEJA MAIS

O Bicolor vive uma crise de resultados na temporada. A equipe venceu apenas um dos últimos 15 jogos e amarga a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Lobo pela competição nacional será nesta segunda-feira (2), quando enfrenta o Criciúma-SC, às 21h, no Estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.