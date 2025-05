Volante equatoriano não deve renovar com o Paysandu para a sequência da temporada

O volante equatoriano Joseph Espinoza não deve renovar com o Paysandu para a sequência da temporada. A informação foi repassada ao Núcleo de Esportes por uma fonte ligada ao time bicolor. O jogador tem contrato ativo com o clube até o dia 1º de junho, mas não há interesse em renovação por parte da equipe, e o atleta pode sair na próxima janela de transferências.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Espinoza chegou ao elenco bicolor nesta temporada para reforçar o time na primeira etapa do ano, com possibilidade de renovação. No entanto, o jogador não conseguiu espaço na equipe e ficou aquém do esperado. Ao todo, o equatoriano fez apenas 10 jogos com a camisa bicolor e não marcou gols.

A última partida do jogador foi contra o América-MG, na sétima rodada da Série B, quando entrou no lugar de Joseph Benítez aos 31 minutos do segundo tempo. Esse foi apenas o segundo jogo do atleta no campeonato. A maioria das partidas disputadas pelo volante foi no Parazão.

VEJA MAIS

O Paysandu deve ser bem ativo na próxima janela de transferências, que ocorrerá entre os dias 2 e 8 de junho. Pressionado para se recuperar no Brasileirão, o clube bicolor deve buscar reforços para a equipe, além de dispensar alguns atletas.

Espinoza faz parte do pacote de jogadores estrangeiros contratados pelo Papão nesta temporada. O Paysandu é o time nortista que mais investiu em atletas de fora. Atualmente, são nove no elenco, com destaque para Borasi, Quintana, Benítez e Martínez, titulares da equipe.