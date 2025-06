Remo pode ser líder da Série B hoje? Confira o que o Leão precisa para ficar no topo da tabela

O Clube do Remo entra em campo neste domingo (1º), às 18h, contra o CRB-AL, com a chance de terminar a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no G-4 — e até mesmo na segunda colocação. Com 17 pontos em 9 jogos, o time paraense é o único invicto da competição e tenta manter a boa fase diante de um adversário direto na parte de cima da tabela. Atualmente, o Leão Azul está em quinto lugar na tabela de classificação.

O que está em jogo

Se vencer o confronto no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Remo chegará a 20 pontos e subirá pelo menos duas posições, ultrapassando Cuiabá (18 pontos) e Novorizontino (19). A equipe também pode passar o Coritiba (19 pontos) e assumir a vice-liderança, desde que mantenha vantagem no saldo de gols.

Situação atual dos concorrentes:

Coritiba: 19 pontos, saldo +4

19 pontos, saldo +4 Novorizontino: 19 pontos, saldo +6

19 pontos, saldo +6 Cuiabá: 18 pontos, saldo +4

18 pontos, saldo +4 Remo: 17 pontos, saldo +6 (com um jogo a menos)

Uma vitória simples contra o CRB pode bastar para o Remo fechar a rodada na segunda posição, atrás apenas do líder Goiás, que tem 23 pontos e não pode mais ser alcançado nesta rodada.

VEJA MAIS

Possíveis cenários com vitória:

Resultado contra o CRB Pontos do Remo Novo saldo Posição provável Vitória do Remo por 1 a 0 20 +7 2º lugar Vitória do Remo por 2 a 0 20 +8 2º lugar Vitória do Remo por 3 a 0 20 +9 2º lugar

O time só não alcança a vice-liderança se vencer por placar mínimo e o Novorizontino, com saldo atual de +6, ficar empatado no critério de gols marcados (hoje o time paulista tem 13, contra 12 do Remo). Nesse caso, o Remo ficaria na 3ª colocação.

Em caso de empate ou derrota:

Empate: Remo vai a 18 pontos e ainda pode se manter no G-4, dependendo dos demais resultados

Remo vai a 18 pontos e ainda pode se manter no G-4, dependendo dos demais resultados Derrota: o time pode ser ultrapassado pelo próprio CRB, que tem 15 pontos e o mesmo número de jogos

Classificação parcial antes de CRB x Remo:

Posição Clube Pontos Jogos Saldo de Gols 1º Goiás 23 10 7 2º Coritiba 19 10 4 3º Novorizontino 19 10 6 4º Cuiabá 18 10 4 5º Remo 17 9 6 6º Vila Nova 16 10 1 7º Avaí 16 10 5 8º CRB 15 9 1