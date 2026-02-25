Cantora Ivete Sangalo é hospitalizada para exames após mal-estar
A artista deu entrada em um hospital de Salvador nesta quarta-feira (25)
Após cumprir intensa agenda de Carnaval, a cantora Ivete Sangalo foi hospitalizada nesta quarta-feira (25), após apresentar uma indisposição. Ela deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador.
Segundo a assessoria da artista, ela apresentou um mal-estar pontual e procurou atendimento médico por precaução. “Ivete teve uma indisposição pontual e, por orientação médica, foi ao hospital para realizar exames de rotina. Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos”, diz o comunicado enviado ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles.
