Cantora Ivete Sangalo é hospitalizada para exames após mal-estar

A artista deu entrada em um hospital de Salvador nesta quarta-feira (25)

Ivete Sangalo (Victor Chapetta / AgNews)

Após cumprir intensa agenda de Carnaval, a cantora Ivete Sangalo foi hospitalizada nesta quarta-feira (25), após apresentar uma indisposição. Ela deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador.

Segundo a assessoria da artista, ela apresentou um mal-estar pontual e procurou atendimento médico por precaução. “Ivete teve uma indisposição pontual e, por orientação médica, foi ao hospital para realizar exames de rotina. Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos”, diz o comunicado enviado ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Cultura

celebridades

ivete sangalo
Celebridades
