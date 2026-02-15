Capa Jornal Amazônia
Música nova? João Gomes posta foto com Shawn Mendes e fãs especulam parceria

Os artistas se encontraram nos bastidores do trio de Ivete Sangalo, durante o Carnaval em Salvador, na Bahia

Lívia Ximenes
fonte

João Gomes e Shawn Mendes se encontraram em Salvador, na Bahia (Reprodução / Instagram)

O cantor e compositor canadense Shawn Mendes está no Brasil novamente e, dessa vez, veio curtir o Carnaval em Salvador, na Bahia. Ao lado da amada, a atriz Bruna Marquezine, ele tem conhecido a cultura brasileira. Em meio aos encontros, Shawn conheceu o artista João Gomes, que compartilhou uma foto em publicação no Instagram.

O post foi suficiente para gerar especulações entre os internautas. No X (antigo Twitter), um usuário questionou: “Será que vem feat?”. “Ia ser bem aleatório”, disse outro. “Vão fazer uma música juntos em breve”, afirmou um perfil.

image João Gomes e Shawn Mendes nos bastidores do trio de Ivete Sangalo (Reprodução / Instagram)

A colaboração musical, entretanto, não é confirmada. Os caminhos de Shawn e João Gomes apenas se cruzaram durante o festejo. “Coisas do Carnaval de Salvador”, falou um usuário do X.

.
