Bad Bunny e Shawn Mendes vão curtir o Carnaval no Brasil; saiba quais famosos vêm

Além de ser destaque no país, o carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro costuma receber foliões de outros países

Victoria Rodrigues
fonte

Shawn Mendes, Sarah Jessica Parker e Bad Bunny virão ao Brasil para prestigiar o carnaval, segundo O Globo. (Foto: Reprodução/ Instagram | @Grammys)

Com uma riqueza de detalhes e gestos encantadores, o carnaval brasileiro já ganhou destaque não apenas dentro do país, mas entre os artistas internacionais que amam e curtem a arte carnavalesca. Na folia deste ano, as estrelas Bad Bunny, Shawn Mendes e Sarah Jessica Parker desembarcarão no Brasil para viver a maior festa popular e se aventurar com o calor de fevereiro, segundo informações do Jornal O Globo.

Confira os artistas internacionais que vão curtir o carnaval no Brasil:

  • Bad Bunny

Após vencer na categoria de Álbum do Ano com "Debí Tirar Más Fotos" no Grammy 2026, o cantor Bad Bunny virá para o Brasil prestigiar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, o artista porto-riquenho é um dos confirmados no camarote Alma Rio, que fica localizado na Marquês de Sapucaí, onde empresários, fashionistas e artistas de todos os cantos do país costumam frequentar na época.

  • Shawn Mendes

Além de Bad Bunny, o astro canadense Shawn Mendes que já passeou pelos estados do Pará, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, também virá ao Brasil novamente, mas dessa vez será para participar do carnaval 2026. O cantor foi visto desembarcando ao lado da atriz bruna Marquezine em Salvador, um dos locais mais visitados durante o período carnavalesco e que é conhecido pela energia dos trios elétricos pela cidade.

  • Sarah Jessica Parker

A eterna Carrie de "Sex and the city", Sarah Jessica Parker também é uma das estrelas internacionais que participará do carnaval carioca em 2026 em um dos eventos mais concorridos do período. A atriz acompanhará o tradicional Baile da Arara, que é conhecido por reunir nomes influentes da moda, da arte e do entretenimento em uma festa organizada por Malu Barreto e Pedro Igor.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

carnaval 2026

artistas internacionais

folia

marquês de sapucaí

rio de janeiro
