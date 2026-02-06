Vai pular carnaval? Confira algumas dicas para se proteger do 'mau olhado' durante esse período

Para algumas pessoas, o feriado de carnaval é um período propício para descansar, colocar o sono em dia e aproveitar para pegar aquele livro guardado na estante que nunca mais você teve tempo de ler. Mas, para outros, simboliza o contrário, o carnaval representa o momento ideal para criar fantasias, produzir uma maquiagem elaborada e, principalmente, pular os bloquinhos de rua com muitos confetes e purpurinas.

Porém, nos diversos blocos de rua que movimentam multidões de pessoas em diferentes lugares, o ambiente costuma se apresentar de forma divergente, fazendo com que muitos brincantes sintam uma energia pesada nos locais. Logo, para que as pessoas possam se divertir e, ao mesmo tempo, se proteger do "mau olhado", é importante que sejam seguidas algumas dicas simples que podem ser colocadas em prática no carnaval.

Veja algumas dicas para se proteger do "mau olhado":

Cuidados antes da folia:

Amuletos : utilize amuletos feitos de figa, olho grego ou cristais, sempre mentalizando a proteção durante a fase de folia.

: utilize amuletos feitos de figa, olho grego ou cristais, sempre mentalizando a proteção durante a fase de folia. Feche o umbigo : feche o umbigo com um pedacinho de algodão e esparadrapo para se proteger das energias negativas do ambiente.

: feche o umbigo com um pedacinho de algodão e esparadrapo para se proteger das energias negativas do ambiente. Ervas frescas: coloque alecrim ou hortelã fresco na garrafinha de água para que você se hidrate e seja protegido ao mesmo tempo.

Cuidados durante a folia:

Espelhos e acessórios : esses objetos funcionam como uma barreira espiritual para que as energias negativas não o alcancem.

: esses objetos funcionam como uma barreira espiritual para que as energias negativas não o alcancem. Cristais na bolsa : turmalina negra, ônix ou quartzo com enxofre são alguns exemplos de pedras energizantes para o bem.

: turmalina negra, ônix ou quartzo com enxofre são alguns exemplos de pedras energizantes para o bem. Cruze os braços: esse simples ato pode ajudar a proteger o chakra do plexo solar e a absorver emoções pesadas do ambiente.

Cuidados após a folia:

Tire a fantasia e os sapatos : ao chegar em casa, tire logo as roupas de rua para não trazer outras energias ruins para o local.

: ao chegar em casa, tire logo as roupas de rua para não trazer outras energias ruins para o local. Descanse bem : poucas pessoas sabem, mas manter o corpo descansado ajuda a blindar o corpo e a deixar o espírito mais protegido.

: poucas pessoas sabem, mas manter o corpo descansado ajuda a blindar o corpo e a deixar o espírito mais protegido. Espada-de-São-Jorge: investir no cuidado para ter um vaso da planta na entrada da residência é uma ótima ideia de proteção.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)