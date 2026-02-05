Carnaval de Cametá consolida o município como um dos maiores destinos culturais e turísticos do Pará
Programação contempla desde atividades para crianças, como blocos infantis e apresentações culturais, até ações como a Folia da Diversidade Cultural Para Todos
Às margens do rio Tocantins, em um dos cenários mais encantadores da Amazônia, Cametá se prepara para viver mais uma edição histórica do seu carnaval. O Carnaval de Cametá 2026 promete ser um dos maiores e mais diversos do Norte do Brasil, unindo tradição, cultura popular, inovação, grandes atrações nacionais e uma programação que valoriza as raízes do povo cametaense.
Reconhecido como um carnaval que nasce das águas, das ruas e da identidade cultural amazônica, Cametá transforma-se, durante seis dias de festa, em um grande palco a céu aberto, recebendo milhares de visitantes de diversas regiões do Pará, do Brasil e até de outros países.
Carnaval que nasce do rio e da cultura
Diferente de outros carnavais, Cametá tem uma característica única: a integração entre o rio, a cidade e a cultura popular. O tradicional Barco Folião, que percorre o rio Tocantins, abre oficialmente a programação, levando música, alegria e cortejos fluviais até comunidades como Juaba, reafirmando a forte relação do município com suas águas.
O Carnaval Cultural: "Cametá nas Águas da Folia" celebra expressões tradicionais como a Bicharada do Juaba, a Macacada, os blocos culturais, fanfarras, grupos de dança, manifestações populares e escolas de samba, preservando e valorizando saberes que atravessam gerações.
Tradição, inclusão e diversidade
O carnaval cametaense é também um espaço de inclusão. A programação contempla desde atividades para crianças, como blocos infantis e apresentações culturais, até ações como a Folia da Diversidade Cultural Para Todos, garantindo que diferentes públicos se sintam representados e acolhidos.
As Escolas de Samba de Cametá ganham destaque com seus desfiles na Praça da Cultura, reunindo enredos, cores, batuques e histórias que retratam a Amazônia, o povo ribeirinho, a ancestralidade e os desafios contemporâneos da região.
Grandes atrações e estrutura de ponta
Além da forte identidade cultural, o Carnaval de Cametá 2026 aposta em uma programação musical de peso. A festa reúne artistas nacionais consagrados e talentos regionais, distribuídos entre trios elétricos, praças públicas e a moderna Arena Banpará, garantindo diversidade musical e entretenimento para todos os gostos.
Entre as atrações confirmadas estão nomes como Alok, Simone Mendes, Zé Felipe, Vintage Culture, MC Hariel, Babado Novo, Diego & Victor Hugo, além de artistas regionais e DJs que movimentam o público do início da tarde até a madrugada.
A estrutura do evento conta com reforço na segurança, atendimento em saúde, organização do trânsito, ordenamento urbano, apoio ao turismo e espaços dedicados à economia criativa, fortalecendo o comércio local, a gastronomia e os empreendedores do município.
Impacto econômico e fortalecimento do turismo
O Carnaval de Cametá vai além da festa. O evento gera emprego e renda, aquece o comércio, fortalece a rede hoteleira, bares, restaurantes, vendedores ambulantes e empreendedores locais. A cidade se consolida como um destino turístico estratégico do Baixo Tocantins, movimentando a economia regional.
Para a gestão municipal, investir no carnaval é investir em desenvolvimento, identidade cultural e autoestima da população.
Convite ao Brasil e ao mundo
O Carnaval de Cametá 2026 é um convite aberto a quem busca alegria, cultura, diversidade, natureza e experiências autênticas. É a oportunidade de viver um carnaval diferente, onde o rio vira avenida, a cultura é protagonista e o povo é a grande estrela da festa.
Cametá espera os foliões de braços abertos para celebrar vida, a cultura amazônica e a maior festa popular do Brasil em um dos cenários mais belos da região Norte.
Carnaval de Cametá 2026
Data: 13 a 18 de fevereiro
Local: às margens do Rio Tocantins - Cametá/PA
