Carnaval de Cametá consolida o município como um dos maiores destinos culturais e turísticos do Pará

Às margens do rio Tocantins, em um dos cenários mais encantadores da Amazônia, Cametá se prepara para viver mais uma edição histórica do seu carnaval. O Carnaval de Cametá 2026 promete ser um dos maiores e mais diversos do Norte do Brasil, unindo tradição, cultura popular, inovação, grandes atrações nacionais e uma programação que valoriza as raízes do povo cametaense.

Reconhecido como um carnaval que nasce das águas, das ruas e da identidade cultural amazônica, Cametá transforma-se, durante seis dias de festa, em um grande palco a céu aberto, recebendo milhares de visitantes de diversas regiões do Pará, do Brasil e até de outros países.

Carnaval que nasce do rio e da cultura

Diferente de outros carnavais, Cametá tem uma característica única: a integração entre o rio, a cidade e a cultura popular. O tradicional Barco Folião, que percorre o rio Tocantins, abre oficialmente a programação, levando música, alegria e cortejos fluviais até comunidades como Juaba, reafirmando a forte relação do município com suas águas.

O Carnaval Cultural: "Cametá nas Águas da Folia" celebra expressões tradicionais como a Bicharada do Juaba, a Macacada, os blocos culturais, fanfarras, grupos de dança, manifestações populares e escolas de samba, preservando e valorizando saberes que atravessam gerações.

Tradição, inclusão e diversidade

O carnaval cametaense é também um espaço de inclusão. A programação contempla desde atividades para crianças, como blocos infantis e apresentações culturais, até ações como a Folia da Diversidade Cultural Para Todos, garantindo que diferentes públicos se sintam representados e acolhidos.

As Escolas de Samba de Cametá ganham destaque com seus desfiles na Praça da Cultura, reunindo enredos, cores, batuques e histórias que retratam a Amazônia, o povo ribeirinho, a ancestralidade e os desafios contemporâneos da região.

Grandes atrações e estrutura de ponta

Além da forte identidade cultural, o Carnaval de Cametá 2026 aposta em uma programação musical de peso. A festa reúne artistas nacionais consagrados e talentos regionais, distribuídos entre trios elétricos, praças públicas e a moderna Arena Banpará, garantindo diversidade musical e entretenimento para todos os gostos.

Entre as atrações confirmadas estão nomes como Alok, Simone Mendes, Zé Felipe, Vintage Culture, MC Hariel, Babado Novo, Diego & Victor Hugo, além de artistas regionais e DJs que movimentam o público do início da tarde até a madrugada.

Blocos culturais levam milhares de foliões às ruas do município (Divulgação/ DECOM PMC)

A estrutura do evento conta com reforço na segurança, atendimento em saúde, organização do trânsito, ordenamento urbano, apoio ao turismo e espaços dedicados à economia criativa, fortalecendo o comércio local, a gastronomia e os empreendedores do município.

Impacto econômico e fortalecimento do turismo

O Carnaval de Cametá vai além da festa. O evento gera emprego e renda, aquece o comércio, fortalece a rede hoteleira, bares, restaurantes, vendedores ambulantes e empreendedores locais. A cidade se consolida como um destino turístico estratégico do Baixo Tocantins, movimentando a economia regional.

Para a gestão municipal, investir no carnaval é investir em desenvolvimento, identidade cultural e autoestima da população.

Convite ao Brasil e ao mundo

O Carnaval de Cametá 2026 é um convite aberto a quem busca alegria, cultura, diversidade, natureza e experiências autênticas. É a oportunidade de viver um carnaval diferente, onde o rio vira avenida, a cultura é protagonista e o povo é a grande estrela da festa.

Cametá espera os foliões de braços abertos para celebrar vida, a cultura amazônica e a maior festa popular do Brasil em um dos cenários mais belos da região Norte.

Carnaval de Cametá 2026

Data: 13 a 18 de fevereiro

Local: às margens do Rio Tocantins - Cametá/PA

Confira mais detalhes do Carnaval de Cametá:

Carnaval Cameta