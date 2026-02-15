Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Cowboy alerta Jonas sobre brincadeiras com Ana Paula

Durante a festa desse sábado (24), o aliado do Líder afirmou que há admiração da torcida de Maxiane

Lívia Ximenes
fonte

Os veteranos conversaram sobre a relação de Jonas e Ana Paula (Reprodução)

No Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault são de times rivais. Entretanto, algumas brincadeiras com tom de flerte têm chamado a atenção do público — e dos participantes também. Durante a festa desse sábado (14), Alberto Cowboy alertou o aliado e disse para ele ter cuidado.

VEJA MAIS

image Edilson Capetinha se pronuncia após ser expulso do BBB 26: Poderia ter reagido diferente

image BBB 26 bate recorde de expulsões e supera edição de 2023

image Tadeu Schmidt dá sermão no BBB 26 após expulsão de Edilson Capetinha
Ex-jogador de futebol deixou o reality na manhã deste sábado (14) após conflito com Leandro Boneco

Em alguns momentos, Jonas também flertou e beijou Maxiane, que, no momento, está ao lado dele no jogo. “Cuidado, distrai com a Ana Paula, mas cuidado para as brincadeiras não excederem muito, porque você com certeza tem admiração da torcida da Maxiane”, falou Cowboy ao Líder da Casa. Apesar da parceria, Jonas deixou a sister de fora do VIP.

Para o grupo de privilegiados da semana, o Líder escolheu Gabriela, Jordana, Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele. Após a prova, em uma dinâmica, Samira teve a oportunidade de tirar alguém do VIP e colocar na Xepa, e vice-versa. A sister optou por trocar Capetinha e Ana Paula de lugar. Horas depois, na manhã desse sábado (14), o brother foi expulso por agredir Leandro "Boneco".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

Jonas BBB 26

Cowboy BBB 26

Ana Paula BBB 26

Big Brother Brasil
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HOMENAGEM

Gaby Amarantos aposta em fantasia inspirada no Rainha das Rainhas para puxar trio no CarnaBelém

O look foi confeccionado pelo estilista Zandro Gurjão

14.02.26 20h54

APOSTA

Paraense Jordanna Maia aposta no mood Brazil Core para start do carnaval

A it-girl é conhecida por decodificar a alta moda através de temas

14.02.26 18h19

CARNAVAL

Clima esquenta entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete em Salvador

Os dois trocaram beijinhos diante do público

14.02.26 18h18

carnaval

Gilberto Gil se declara à Ludmilla durante encontro em Salvador

Mestre baiano disse que a cantora é “sua preferida” após Fervo da Lud arrastar multidão no Circuito Barra Ondina

14.02.26 17h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Cowboy alerta Jonas sobre brincadeiras com Ana Paula

Durante a festa desse sábado (24), o aliado do Líder afirmou que há admiração da torcida de Maxiane

15.02.26 9h44

CULTURA

Waldemar Henrique e Theatro da Paz traduzem na arte a história e cultura da Amazônia

Theatro guarda memórias culturais e históricas da região, inclusive, a trajetória do maestro da Amazônia, chegou a morar nesta casa de espetáculos no centro de Belém

15.02.26 8h00

FAMOSOS

Música nova? João Gomes posta foto com Shawn Mendes e fãs especulam parceria

Os artistas se encontraram nos bastidores do trio de Ivete Sangalo, durante o Carnaval em Salvador, na Bahia

15.02.26 9h14

EXPULSÃO

Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’

Participante foi retirado do programa após análise de imagens que confirmaram agressão física contra Leandro

14.02.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda