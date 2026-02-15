BBB 26: Cowboy alerta Jonas sobre brincadeiras com Ana Paula
Durante a festa desse sábado (24), o aliado do Líder afirmou que há admiração da torcida de Maxiane
No Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault são de times rivais. Entretanto, algumas brincadeiras com tom de flerte têm chamado a atenção do público — e dos participantes também. Durante a festa desse sábado (14), Alberto Cowboy alertou o aliado e disse para ele ter cuidado.
VEJA MAIS
Em alguns momentos, Jonas também flertou e beijou Maxiane, que, no momento, está ao lado dele no jogo. “Cuidado, distrai com a Ana Paula, mas cuidado para as brincadeiras não excederem muito, porque você com certeza tem admiração da torcida da Maxiane”, falou Cowboy ao Líder da Casa. Apesar da parceria, Jonas deixou a sister de fora do VIP.
Para o grupo de privilegiados da semana, o Líder escolheu Gabriela, Jordana, Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele. Após a prova, em uma dinâmica, Samira teve a oportunidade de tirar alguém do VIP e colocar na Xepa, e vice-versa. A sister optou por trocar Capetinha e Ana Paula de lugar. Horas depois, na manhã desse sábado (14), o brother foi expulso por agredir Leandro "Boneco".
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA