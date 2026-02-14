Capa Jornal Amazônia
BBB 26 bate recorde de expulsões e supera edição de 2023

Estadão Conteúdo

O ex-jogador de futebol Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 neste sábado, 14. Trata-se da terceira expulsão na atual edição do programa, que também contou com outras duas desclassificações - média de uma por semana - recorde na história do reality.

As desclassificações do BBB 26:

Edilson Capetinha (expulso em 14 de fevereiro)

Sol Vega (expulsa em 11 de fevereiro)

Paulo Augusto (expulso em 30 de janeiro)

Pedro (desistiu em 18 de janeiro)

Henri Castelli (deixou a casa em 14 de janeiro, por questões de saúde)

Recorde anterior era do BBB 23

Até então, muitas das edições conseguiram chegar ao fim sem a necessidade de expulsar quaisquer dos participantes. Outras contaram com uma baixa. A que teve mais problemas com isso, até então, havia sido a do BBB 23, em que o cantor MC Guimê e o lutador Cara de Sapato foram expulsos após acusações de assédio.

Na ocasião, durante uma festa, MC Guimê foi acusado de ter passado a mão nas costas e no bumbum de Dania Mendez, mexicana que participava da atração como convidada. Ela repeliu o gesto. Em outro momento, Cara de Sapato tentou beijar a colega, que não retribuiu e deu alguns tapas nas costas dele.

Os dois souberam de suas expulsões ao vivo, em anúncio feito por Tadeu Schmidt, com a casa reunida. O programa ainda contou com a desistência do participante Bruno Gaga em suas primeiras semanas. Na ocasião, ele afirmou que sentia saudades da família.

Lembre abaixo as baixas do BBB 26 (fora do Paredão)

Edilson expulso

Neste sábado, 14, Leandro Boneco entrou num dos quartos da casa e acendeu a luz. Edilson, que dormia em uma das camas, ficou irritado e reclamou. "Estou dormindo, não está vendo?" Leandro respondeu: "Qual o problema? O quarto é coletivo". O atleta se levantou e um bate-boca se intensificou.

Em determinado momento, disse: "Lá fora, você teria tomado um pau". Leandro provocou: "Dê o pau, estou esperando!" Pouco depois, Edilson colocou a mão no rosto de Leandro e o empurrou. "Você vai ficar me agredindo de graça?!", respondeu o colega.

Posteriormente a produção informou que Edilson "ultrapassou os limites permitidos e desrespeitou as regras do programa", sendo, portanto expulso.

Sol Vega expulsa

Na manhã de 11 de fevereiro, uma quarta-feira, Milena acordou alguns dos participantes da casa, o que deu início a uma discussão.

Sol, uma das mais agitadas, começou a gritar e partiu em direção a Ana Paula Renault. Ela segurou o braço da participante e lhe deu um empurrão, o que foi considerado como uma agressão pela produção.

Novamente, a justificativa apresentada foi de que Sol "ultrapassou os limites permitidos" e "desrespeitou as regras do programa."

Paulo Augusto expulso

Durante a dinâmica do Big Fone ocorrida em 30 de janeiro, uma sexta-feira, Paulo Augusto empurrou o colega Jonas em tentativa de chegar antes ao telefone. A produção explicou que o participante foi expulso "por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas."

Pedro desistiu, mas seria expulso, segundo emissora

Há ainda o caso de Pedro, que apertou o botão de desistência após ter tentado beijar Jordana e enfrentar acusações de assédio dentro da casa.

O apresentador Tadeu Schmidt informou que, caso ele não tivesse saído por conta própria, teria sido expulso pela produção "porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB".

Henri Castelli saiu do BBB 26 por motivo de saúde

O ator Henri Castelli não foi expulso, mas está entre os desclassificados do Big Brother. Diante de problemas de saúde, com crises convulsivas dentro do reality, a produção optou por tirá-lo da casa para que recebesse tratamento e acompanhamento médicos adequados.

