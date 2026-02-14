Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Prova do Anjo do BBB 26: Gabriela vence a disputa e indica Alberto Cowboy ao Castigo do Monstro

A sister poderá ganhar mais uma imunidade em troca de abrir mão do vídeo da família

O Liberal
fonte

Gabriela vence a quinta prova e poderá imunizar uma pessoa (Reprodução)

Neste sábado (14), Gabriela consagrou-se a quinta vencedora da Prova do Anjo do BBB 26. Após vencer uma disputa de tabuleiro que exigia sorte e estratégia na escolha de celulares com mensagens de movimentação.

Com a vitória, ela ganha o poder de imunizar um aliado no próximo paredão e o direito de indicar alguém para o Castigo do Monstro. Ela escolhe Alberto Cowboy que ao tocar a música do Monstro, o participante deve ir para o seu cantinho e encher os baldes com areia. Lá ele vai utilizar diferentes instrumentos para mover a areia para os baldes até o topo. Cowboy terá o tempo pré-determinado para fazer esse trabalho. Caso não consiga cumprir o desafio dentro do tempo determinado, ele não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte.

VEJA MAIS

image Tadeu Schmidt dá sermão no BBB 26 após expulsão de Edilson Capetinha
Ex-jogador de futebol deixou o reality na manhã deste sábado (14) após conflito com Leandro Boneco

image Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’
Participante foi retirado do programa após análise de imagens que confirmaram agressão física contra Leandro

image Prova do Líder: Jonas vence a disputa e garante liderança pela 2ª vez consecutiva no BBB 26
O brother escolheu Gabriela, Jordana, Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele para o VIP

Vale lembrar que o brother já está no Paredão e não vota na próxima formação.

Gabriela enfrentará um dilema estratégico durante o Presente do Anjo: ela poderá garantir mais uma imunidade em troca de abrir mão do vídeo da família.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MUSA

Sabrina Sato abre oficialmente o Carnaval com fantasia de elfa toda tatuada

A apresentadora usou alta-costura no seu primeiro dia de maratona carnavalesca

14.02.26 15h43

MAMÃE

Lauana Prado faz chá revelação em bloco de Carnaval e anuncia sexo do bebê ao lado de Tati Dias

O bloco de rua comandando pela mamãe foi gratuito

14.02.26 15h17

DISPUTA

Prova do Anjo do BBB 26: Gabriela vence a disputa e indica Alberto Cowboy ao Castigo do Monstro

A sister poderá ganhar mais uma imunidade em troca de abrir mão do vídeo da família

14.02.26 14h51

carnaval

Viviane Batidão celebra potência do tecnomelody e estética mitológica na maratona do Carnaval 2026

Consolidada como fenômeno nacional, a artista paraense une tradição e modernidade em maratona de shows que atravessa Vigia e Altamira, reafirmando a força do Norte no cenário pop brasileiro

14.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXPULSÃO

Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’

Participante foi retirado do programa após análise de imagens que confirmaram agressão física contra Leandro

14.02.26 9h32

famosos

Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos de união

As artistas não se manifestaram sobre a decisão nas redes sociais

14.02.26 7h57

FOLIA

Pinduca leva carimbó e marchinhas ao CarnaBelém 2026, que já agita Belém e distritos

Ver-o-Rio Psica da Velha Chica e Circuito Pedreira concentram os principais shows até 17 de fevereiro

14.02.26 8h00

FOLIA

Alok agita primeira noite de Carnaval em Vigia com set clássico de música eletrônica

O público lotou o Espaço Cultural Tia Pê, onde o artista apresentou um show gratuito que marcou oficialmente o início da programação carnavalesca de 2026 no município paraense

14.02.26 8h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda