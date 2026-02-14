Prova do Anjo do BBB 26: Gabriela vence a disputa e indica Alberto Cowboy ao Castigo do Monstro

Neste sábado (14), Gabriela consagrou-se a quinta vencedora da Prova do Anjo do BBB 26. Após vencer uma disputa de tabuleiro que exigia sorte e estratégia na escolha de celulares com mensagens de movimentação.

Com a vitória, ela ganha o poder de imunizar um aliado no próximo paredão e o direito de indicar alguém para o Castigo do Monstro. Ela escolhe Alberto Cowboy que ao tocar a música do Monstro, o participante deve ir para o seu cantinho e encher os baldes com areia. Lá ele vai utilizar diferentes instrumentos para mover a areia para os baldes até o topo. Cowboy terá o tempo pré-determinado para fazer esse trabalho. Caso não consiga cumprir o desafio dentro do tempo determinado, ele não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte.

Vale lembrar que o brother já está no Paredão e não vota na próxima formação.

Gabriela enfrentará um dilema estratégico durante o Presente do Anjo: ela poderá garantir mais uma imunidade em troca de abrir mão do vídeo da família.