Pinduca leva carimbó e marchinhas ao CarnaBelém 2026, que já agita Belém e distritos

Ver-o-Rio Psica da Velha Chica e Circuito Pedreira concentram os principais shows até 17 de fevereiro

Amanda Martins
fonte

Pinduca (Thiago Gomes / O Liberal)

Belém já está em clima de folia! Mais de 50 atrações movimentam a capital paraense e os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro no CarnaBelém 2026 desde a última sexta-feira (13). A programação gratuita, realizada pela Prefeitura, reúne shows com artistas locais e nacionais, desfiles e festas de rua que seguem até 8 de março, somando 12 dias oficiais de pura festa espalhados por diferentes circuitos da cidade.

As agendas de Belém estão concentradas em dois polos: os novos circuitos Ver-o-Rio Psica da Velha Chica e  Circuito Pedreira, na Aldeia Amazônica, ambos com programação até 17 de fevereiro. Entre os nomes confirmados estão Zaynara, Valesca Popozuda, as bandas Fruta Quente, Fruto Sensual, Xeiro Verde e Gang do Eletro, além da aparelhagem Rabeta Sound.

Neste sábado (14), a programação começa a partir das 15h, no Ver-o-Rio, com uma mistura de ritmos que atravessa o samba, o brega e a música popular amazônica. A tarde inicia com o grupo Fé no Bataque, que recebe Arthur Espíndola, seguido por Layse e os Sinceros. À noite, o palco recebe Mariza Black e o Rei do Carimbó, Pinduca, em clima de baile carnavalesco. A programação segue com DJ Celine e os DJs da Black Soul Samba.

Em entrevista, Pinduca afirmou que prepara uma apresentação com repertório variado. Ele destacou que sua banda é a única do Estado a ter músicas de Carnaval gravadas em disco, com marchas e frevos que circulam por todo o Brasil.

“Nós estamos preparados para fazer um show misto. Vai ter Carnaval, vai ter muito carimbó e outros tipos de música qualquer”, disse. 

Ele acrescentou que costuma improvisar e convidar o público ao palco. “O show do Pinduca é um show familiar, é um show para família”, declarou, ressaltando que espera ver crianças fantasiadas participando da festa.

PSICA DA VELHA CHICA

Uma das novidades deste ano é a entrada do Instituto Psica na programação oficial. Pela primeira vez, o festival ocupa o Ver-o-Rio com quatro dias de shows gratuitos.

No domingo (15), a programação traz a guitarrada latino-caribenha de Félix Robatto, o beat melody de Zaynara, além do encontro Jeff Moraes convida Naieme e Eloi Iglesias. A noite inclui apresentação de FBC, nome do rap nacional contemporâneo, e sets dos DJs Igor Alves e Kazu.

Na segunda-feira (16), a agenda reúne o projeto Lambadas Internacionais com Lambada Social Club e Ver-o-Brass, o Baile do Mestre Cupijó e o show ‘AQNO canta Ney Matogrosso’, dedicado à obra do artista. A noite terá ainda o funk de Valesca Popozuda e apresentações de DJ Martin Blue, Shayra Brotero, Coytada e Rabeta Sound.

Já na terça-feira (17), o projeto ‘Carimbó Volta ao Mundo’ abre a programação com releituras contemporâneas do ritmo tradicional paraense. Em seguida, sobe ao palco Nazaré Pereira, que difundiu a música amazônica no Brasil e na Europa ao longo de mais de quatro décadas. A banda Fruta Quente apresenta sucessos que marcaram carnavais, e a noite encerra com Gang do Eletro, além de DJ Victor Top, Meta/Esquema e Rabeta Sound.

ALDEIA AMAZÔNICA

No bairro da Pedreira, a concentração deste sábado (14) começa às 14h, na avenida Dr. Freitas com a avenida Pedro Miranda, com DJ Márcio Lins, Sandrinha Eletrizante e Nirah. O trio elétrico será comandado por Gaby Amarantos, a partir das 18h. No palco da Aldeia Amazônica, Allanzinho e I Love Pagode dão continuidade à festa.

No domingo (15), a programação começa às 8h com a Balada Kids. À tarde, Lucas Pressão e Banda Pirô fazem a concentração para o trio elétrico comandado por Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual. No palco, Vem Pro Rolê e DJ Cayan Ribeiro encerram a noite.

Na segunda-feira (16), sobem ao trio Fábio Moreno e Banda, além do Encontro 400 Ritmistas. A agenda inclui ainda Sambloco, Big Band DBL e DJ Assayag. Já na terça-feira (17), DJ Celine, Banda Virtudão e a banda Xeiro Verde puxam o trio, enquanto o palco recebe Fruta Quente e Dieguinho.

Todos os dias de programação no circuito, o percurso do trio elétrico inicia na concentração na avenida Dr. Freitas, no cruzamento com a avenida Pedro Miranda, e segue pela própria via até a chegada na Aldeia Amazônica, onde o público acompanha os shows no palco oficial. 

DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA

A Aldeia Amazônica também será palco dos desfiles das escolas de samba dos grupos Especial, Um e Dois, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 6 e 7 de março. A apuração está prevista para 1º e 8 de março, encerrando a programação carnavalesca na capital.

DISTRITOS

Em Outeiro, as atividades seguem até 18 de fevereiro, no Pistão da Água Boa, com DJs, bandas locais, arrastões culturais e desfile das escolas de samba.

Em Icoaraci, o tradicional desfile das agremiações ocorre com concentração na Rua 15 de Agosto (4ª Rua), no bairro Vila Sorriso, a partir das 21h. A programação inclui trio elétrico e shows até 18 de fevereiro, encerrando na Quarta-Feira de Cinzas com o bloco Rabo do Peru.

Já em Mosqueiro, a folia começa neste sábado (14) e segue até 19 de fevereiro, passando por pontos como Aeroporto, Vila, Carananduba, Ariramba, Baía do Sol e Chapéu Virado.

