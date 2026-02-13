Bloco Laurso leva teatro de rua e tradição centenária ao Carnaval de Viseu

Uma tradição centenária que mistura teatro de rua e Carnaval volta a animar a folia de 2026 no distrito de Fernandes Belo, município de Viseu, no nordeste paraense. O festejo é protagonizado pelos foliões do tradicional “Laurso”, manifestação cultural criada em janeiro de 1913 por Manoel Francisco da Silva, com a proposta de unir a alegria carnavalesca à valorização e preservação dos animais.

Ao longo de mais de um século, o “Laurso” se consolidou como um grande espetáculo a céu aberto. A excentricidade das encenações e das fantasias — consideradas únicas — atrai multidões todos os anos. A brincadeira popular combina elementos do teatro de rua com o Carnaval, em apresentações marcadas por música, humor e criatividade.

A tradição é inspirada em uma lenda local. Segundo a narrativa, os animais, cansados do silêncio da floresta da Serra do Piriá, ouviram o batuque carnavalesco e desceram a serra para se misturar aos humanos na folia. A história deu origem ao nome da manifestação, que significa “urso de Carnaval”, referência aos bichos que, de acordo com a crença popular, seguiram o som dos tambores até a festa.

Coordenado pelos veteranos Manoel Santana, conhecido como Ferro Velho, Benedito Marques Pereira, o Caradura, e Raimundo Assunção Alves, o Dico, o bloco reúne centenas de foliões caracterizados com fantasias improvisadas feitas com sacos e máscaras. Os participantes se vestem de animais como cavalo, boi, coelho e urso, sempre acompanhados de seus “caçadores”, responsáveis por conduzir o grupo durante o cortejo pelas ruas.

A programação teve início com os chamados “esquentas”, realizados nos finais de semana que antecederam o feriado, e segue até a terça-feira de Carnaval. Com apoio da Lei Aldir Blanc, os arrastões vêm crescendo a cada ano, reunindo participantes de municípios vizinhos e também de Belém, atraídos pelas encenações da cultura local.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, a expectativa é de grande público. “O evento é gratuito e resgata curiosidades do século XIX e a chegada dos nordestinos na comunidade de Fernandes Belo, a cerca de 40 km do centro da cidade”, explica.

Ainda segundo ele, a lenda permanece viva na memória coletiva da população. "É assim que os foliões, caracterizados de Laurso saem pelas ruas arrastando amantes e simpatizantes da festa em nosso município", diz Adenilton.

Outra característica marcante é a confecção das próprias fantasias pelos brincantes, que utilizam criatividade e plantas nativas da região para finalizar as vestimentas. "O bloco Laurso tem atravessado gerações há mais de um século de existência e uma de suas características marcantes é criar entre seus simpatizantes um ato de sociabilidade, criatividade, alegria, lenda, história e humor", ressalta o secretário.

Para 2026, a programação musical inclui L Magalhães, anunciado como o maior paredão do Norte do país, DJs da região e DJ Tom Mix, no domingo, além de J Som — A Fênix do Marajó — na segunda e terça-feira. Os sons automotivos iniciam neste sábado (14).

Serviço:

Arrastão no Domingo (15) e Terça-feira (17).

Sábado (14) e Segunda-feira (16) - sons automotivos.

Horário: Saídas às 14h

Gratuito