Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos juntas

A atriz Nanda Costa, de 39 anos, e a percussionista Lan Lanh, de 57 anos, anunciaram o término do relacionamento após 12 anos juntas. Mães das gêmeas Kim e Tiê, atualmente com 4 anos, as artistas se separaram de forma amigável, segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Até o momento, Nanda e Lan não se pronunciaram sobre o fim da relação.

O relacionamento iniciou em 2014, mas só veio a público depois de quatro anos, no Dia dos Namorados de 2018. Nanda pediu Lan em casamento e, em 2019, o casal oficializou a união estável no civil, com cerimônia simples e intimista. Em 2021, elas se tornaram mães por meio de fertilização in vitro e as gêmeas nasceram em outubro.

Conforme informações da coluna de Ancelmo Gois, o vínculo entre as artistas permanece respeitoso, visando o bem-estar das filhas. Nanda e Lan costumam manter a vida da família privada, evitando exposição excessiva na mídia.