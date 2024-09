Nanda Costa deixa TV Globo após 15 anos na emissora: ‘Entretenimento mudou’

A atriz Nanda Costa não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo após 15 anos na emissora. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, nesta segunda-feira (2/09), ao site O Dia. Agora, Nanda trabalhará na emissora apenas por obra. Este ano, a atriz integrou o elenco de "Justiça 2", série do Globoplay, onde interpretou a personagem Milena.

Em relação ao término desse ciclo, Nanda comentou sobre as mudanças no setor de entretenimento. “Foram 15 anos de muito sucesso e história. Nesse período, amadureci, aprendi muito e fiz grandes amigos. O entretenimento mudou bastante, algo que eu já esperava e para o qual fui me organizando,” afirmou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Ela ressaltou que está buscando novos caminhos em sua carreira e se reinventando. “Estou experimentando a direção, escrevendo roteiros. É necessário plantar agora para colher os frutos no futuro, o que não é tão imediato”, acrescentou.

Ao longo de sua trajetória na TV Globo, Nanda Costa participou de novelas como "Cobras e Lagartos" (2006), "Viver a Vida" (2009), "Cordel Encantado" (2011), "Salve Jorge" (2012), "Império" (2014), "Malhação" (2015), "Pega Pega" (2017), "Segundo Sol" (2018) e "Amor de Mãe" (2019).