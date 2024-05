Após peça viralizar, Nanda Costa leiloa calça com estampa de 'mão-boba' para ajudar vítimas no RS

Após viralizar usando uma calça com uma "mão boba" no lançamento da série "Justiça 2", Nanda Costa aproveitou a atenção para o look inusitado e decidiu leiloá-lo e doar o valor para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em uma publicação feita no Instagram, na última segunda-feira (27/5), a atriz explicou como irá funcionar a dinâmica. "Partindo do R$ 0. Os lances começam em R$ 0, e por aí vai", disse no vídeo publicado na rede social.

Assista ao vídeo:

Em seguida, Nanda disse que o valor mais alto ficará fixado nos comentários até a próxima segunda-feira, dia 3 de junho, às 21h. “Quando entraremos ao vivo para encerrar o leilão, você ainda poderá dar lance ao vivo [na live] até batermos o martelo!”, afirmou a artista.

O dinheiro arrecadado com o leilão da calça polêmica será destinado a uma ONG, que será informada também no início da semana. No conteúdo, Nanda pediu indicações de locais sérios que podem ser beneficiados. “Aceito sugestões de ONG, de preferência alguma voltada para crianças. O comprovante da doação também será postado no meu feed! Vamos juntos?”, concluiu chamando os seguidores para participar.