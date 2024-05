Mão boba? Xamã posa com Nanda Costa e detalhe na calça da atriz chama atenção

A calça da atriz Nanda Costa chamou atenção e se tornou o centro de uma situação embaraçosa envolvendo o cantor Xamã, no lançamento da 2ª temporada da série “Justiça”, da Globoplay. Isso porque, por alguns segundos, a web começou a condenar Xamã por estar com a “mão boba” para cima da atriz. Entenda o porquê:

No vídeo que circula nas redes sociais, Nanda e Xamã posam juntos para as fotos. A calça da atriz, com uma mão pintada, tinha o mesmo tom de pele do cantor, criando uma ilusão de ótica. Isso fez parecer que Xamã estava tocando as partes íntimas da artista, causando burburinho na internet.

A situação constrangedora gerou uma série de memes e comentários dos internautas. “Meu Deus, eu já estava julgando horrores o Xamã com a mão nas partes dela”, disse uma. “Eu tentando entender como o braço do Xamã era tão comprido”, completou outro internauta.

Confira o vídeo: