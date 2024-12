Nanda Costa relembra término com Lan Lanh para viver experiências: 'Fiz uma bagunça e voltei'

A atriz Nanda Costa surpreendeu os seguidores ao revelar que já esteve separada da percussionista Lan Lanh, com quem é casada há dez anos. Segundo a artista, o rompimento aconteceu no início do namoro e foi motivado por uma necessidade sua de viver novas experiências com outras pessoas.

Em entrevista ao "Mamilos Podcast", a mãe das gêmeas Tiê e Kim deu detalhes da decisão tomada anos atrás. "Nós nos separamos em um momento, com quatro anos de namoro. Eu comecei a olhar para o lado e o nosso combinado era monogâmico. Tinha essa coisa de começar a olhar para o lado", disse.

Na época, depois de perceber que tinha interesse em se relacionar com outras pessoas, Nanda decidiu contar para a companheira e recebeu apoio. "Eu perguntei 'como nós vamos fazer?', e ela disse 'Vai viver'. E aí eu vivi, e que bom que eu quis voltar e deu tempo, mas eu já quis voltar assim que vivi o que eu precisava, porque tem uma diferença de idade, então faltou viver umas coisas por ser essa menina responsável. Fiz uma bagunça e voltei", confessou a atriz.