Coluna do Estadão: Toffoli ganhou R$ 8 milhões como servidor em 20 anos, mas foi sócio de resort

De onde veio o dinheiro do ministro Dias Toffoli, do STF, para investir em resorts avaliados em mais de R$ 400 milhões, com um irmão padre e um irmão engenheiro, após ter ficado as últimas duas décadas sujeito ao teto constitucional, hoje de R$ 46 mil? A indagação é feita País afora e reforçada pelo advogado Edgard Hermelino Leite Junior, com experiência em grandes ações do setor financeiro. Desde 2007, Toffoli auferiu cerca de R$ 8 milhões, da remuneração oficial com base no limite fixado na Constituição, segundo levantamento da Coluna. "Quando um empreendimento de grande porte surge vinculado a empresa de capital modesto, com sócios sem histórico compatível com aportes milionários, a pergunta não é política. De onde veio o dinheiro?", indaga Edgard.

VEJA BEM. "A pergunta não ofende. O que ofende é fingir que ela não existe. Quanto maior o cargo de uma autoridade, maior o dever de prestar contas. A Constituição é clara: todos são iguais perante a lei. Não há cláusula de exceção para ministros. Quem julga deve aceitar ser escrutinado com o mesmo rigor que aplica aos demais", continua Edgard.

BASE. De 2007 a 2009, Dias Toffoli foi advogado-geral da União. O levantamento da Coluna considerou valores nominais da remuneração máxima do funcionalismo. Na prática, o ministro pode ter recebido um pouco mais, porque nesse período houve pagamentos de verbas extra-teto. Mas nada que signifique cifras milionárias.

OUTRO LADO. Toffoli admitiu ser sócio anônimo da Maridt, que teve fatia dos resorts até 2025. Nos bastidores, tem dito aos pares que acumulou renda quando foi advogado, na iniciativa privada.

CORRENDO POR FORA. O PSDB, que sofre com perda de quadros em todo o País, pode ter uma candidata ao governo do Distrito Federal. Deputada distrital, Paula Belmonte assumiu o comando local da sigla nesta semana, com aval de Aécio Neves para entrar na disputa. Paula também conta com apoio do ex-senador Reguffe para montar o palanque. Nos bastidores, ela avalia que há espaço para um novo nome diante deste cenário: Celina Leão, atual vice-governadora, está sendo afetada pelo estrago que o caso Master já fez ao nome do governador Ibaneis Rocha. Já José Roberto Arruda, outro pré-candidato, carrega escândalo do passado.

LANÇAMENTO. O advogado Fábio Tofic Simantob vai lançar no próximo dia 26 o livro Corrupção - a fronteira entre o saber e o não saber na estrutura da empresa, da editora Revista dos Tribunais. A sessão de autógrafos será às 19h na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

PLANO. O governo de São Paulo fará em 7 de maio o leilão para conceder à iniciativa privada os serviços de remoção, guarda e devolução de veículos apreendidos por causa de infrações de trânsito. A concessão valerá para todas as cidades do Estado e será dividida em sete lotes, com investimento estimado de R$ 556 milhões ao longo de 26 anos.

META. Segundo o edital, os serviços terão atendimento digital 24 horas e tarifas mais previsíveis, com preços fixos. O governo identificou que os custos atuais variam em até 100%, a depender da cidade em que a multa é aplicada.

PRONTO, FALEI!

Tarcísio de Freitas Governador de São Paulo

"Entendo que o ex-presidente Bolsonaro não tem saúde para estar em regime fechado. Ele precisa estar com a família para ter a melhor assistência possível."

CLICK

Margareth Menezes Ministra da Cultura

Comandou o bloco de carnaval Os Mascarados, no circuito Barra Ondina, em Salvador, ao lado do cantor Gerônimo Santana e do ator Silvero Pereira.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)