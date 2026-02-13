Prova do Líder: Jonas vence a disputa e garante liderança pela 2ª vez consecutiva no BBB 26
O brother escolheu Gabriela, Jordana, Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele para o VIP
Jonas venceu a Prova do Líder e garantiu mais uma semana de liderança no Big Brother Brasil 26. O participante resistiu, ao lado de Gabriela e Jordana, por 24 horas na disputa e levou a melhor na dinâmica de desempate. Ele escolheu as sisters para o VIP, além de Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele.
A competição iniciou nessa quinta-feira (12) e terminou nessa sexta-feira (13), durante o ao vivo com Tadeu Schmidt. Na primeira rodada do desempate, Jonas marcou 23 pontos; Jordana, 21; e Gabriela, 10. Na segunda etapa, o brother conseguiu 28 pontos e Jordana, 25 — Gabriela foi eliminada anteriormente.
Com a divisão entre VIP e Xepa, estão no grupo menos privilegiado Marcelo, Maxiane, Breno, Milena, Samira, Chaiany, Leandro, Juliano Floss, Solange Couto, Ana Paula e Babu.
