Prova do Líder: Jonas vence a disputa e garante liderança pela 2ª vez consecutiva no BBB 26

O brother escolheu Gabriela, Jordana, Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele para o VIP

Lívia Ximenes
fonte

Jonas garantiu a liderança do BBB 26 pela segunda vez consecutiva (Reprodução / Globo)

Jonas venceu a Prova do Líder e garantiu mais uma semana de liderança no Big Brother Brasil 26. O participante resistiu, ao lado de Gabriela e Jordana, por 24 horas na disputa e levou a melhor na dinâmica de desempate. Ele escolheu as sisters para o VIP, além de Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele.

A competição iniciou nessa quinta-feira (12) e terminou nessa sexta-feira (13), durante o ao vivo com Tadeu Schmidt. Na primeira rodada do desempate, Jonas marcou 23 pontos; Jordana, 21; e Gabriela, 10. Na segunda etapa, o brother conseguiu 28 pontos e Jordana, 25 — Gabriela foi eliminada anteriormente.

Com a divisão entre VIP e Xepa, estão no grupo menos privilegiado Marcelo, Maxiane, Breno, Milena, Samira, Chaiany, Leandro, Juliano Floss, Solange Couto, Ana Paula e Babu.

