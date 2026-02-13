Prova do Líder: 3 participantes seguem há 22 horas na 5ª disputa pela liderança do BBB 26
A competição de resistência e sorte iniciou nessa quinta-feira (12)
A 5ª Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 segue, nessa sexta-feira (13), com três participantes. Até o momento, a disputa está com 22 horas de duração. A competição é de resistência e sorte.
Jonas, Gabriela e Jordana estão firmes na prova desde a noite dessa quinta-feira (12). Caso a dinâmica não finalize até o ao vivo, o desempate e definição do Líder será feito com lançamento de fichas. “Todo mundo vai jogar da mesma plataforma. Quem fizer mais pontos vai eliminar um adversário. O último que sobrar é o novo Líder do BBB 26”, explicou Tadeu Schmidt.
