Lembra do Cinema Palácio? Conheça a história de um dos cinemasde rua mais antigos de Belém

Quem passa hoje pela Avenida Presidente Vargas talvez não saiba que ali funcionou, por mais de três décadas, um dos cinemas mais modernos da capital paraense. Mas para quem viveu as décadas de 1960, 70, 80 e até meados dos anos 90 na capital paraense, o nome “Cinema Palácio” ainda desperta muita nostalgia.

🎬 Na era de ouro dos cinemas de rua, o Cinema Palácio ocupava um lugar de destaque. Em tempos em que não havia streaming, redes sociais ou complexos multiplex nos shoppings, ir ao cinema era um verdadeiro evento social. Pensando nisso, o portal O Liberal resgata a história desse espaço que marcou gerações; veja como ele era e o que existe no local atualmente.

História e estrutura do Cinema Palácio

Inaugurado em 12 de dezembro de 1959, o Cinema Palácio foi construído no térreo do Edifício Palácio do Rádio, projeto do engenheiro Judah Eliezer Levy, com apoio de grandes nomes da comunicação e da cultura local, como Wady Thomé Chamié, Eriberto Pio dos Santos e Edgar Proença, fundadores da PRC-5, a tradicional Rádio Clube do Pará.

A sessão inaugural, exclusiva para convidados, foi realizada às 20h, com exigência de trajes formais como smoking e summer.

Cinema Palácio foi referência de modernidade na Belém dos anos 60 e 70 (Instagram/@belemontemehoje)

Com capacidade para 1.300 pessoas, o Palácio se destacava por seu conforto e estrutura inovadora: poltronas estofadas, ar-condicionado central, isolamento acústico em fibra de plástico, luzes nas laterais das cadeiras e um mezanino que oferecia uma das melhores vistas da sala. Detalhes que fizeram do espaço um dos cinemas mais bem equipados do país.

🎞️ Durante décadas, o cinema recebeu grandes estreias e lotou sessões com títulos como O Exorcista, Crocodilo Dundee e outras produções que marcaram gerações. O local também contava com sessões de matinê para as crianças, com exibição de desenhos animados.

Cinema Palácio foi referência de modernidade na Belém dos anos 60 e 70. (Instagram/@belemontemehoje)

Encerramento das atividades e novo uso

Com as transformações no mercado audiovisual, como a popularização da TV, das videolocadoras e o crescimento dos shoppings com salas modernas, o Cinema Palácio perdeu público e encerrou suas atividades nos anos 1990. Posteriormente, o imóvel foi vendido.

Atualmente, o espaço abriga uma igreja evangélica. Apesar da mudança, a fachada do Edifício Palácio do Rádio e alguns elementos estruturais foram mantidos, preservando parte da identidade visual do antigo cinema.

Confira fotos do Cinema Palácio antigamente:

Como o Cinema Palácio está hoje em dia

Local onde funcionou o Cinema Palácio hoje abriga uma igreja na capital. (Instagram/@belemontemehoje)

Local onde funcionou o Cinema Palácio hoje abriga uma igreja na capital. (Arquivo O Liberal)