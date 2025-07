Roda de Cinema discute os melhores filmes do primeiro semestre de 2025, em Belém

Nesta quarta-feira (09), a Casa das Artes, em Belém, recebe mais uma edição da "Roda de Cinema", que vai debater os melhores filmes lançados no primeiro semestre de 2025. O evento, realizado pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), contará com a participação do coordenador-geral da instituição, o jornalista Marco Antônio Moreira. A programação começa às 18h30, no centro da capital paraense, com discussões sobre “Manas” e outros destaques do cinema recente — com entrada gratuita.

Um projeto que resiste à pandemia

O “Roda de Cinema” existe desde antes da Covid-19 e, após uma pausa durante o período mais crítico da pandemia, retomou suas atividades em 2023, atraindo cada vez mais público.

“A Roda de Cinema é uma ação cultural que já acontecia antes da pandemia, promovida pelo CEC. Teve uma interrupção, naturalmente, mas retornamos presencialmente em 2023, sempre com temas relevantes ligados ao cinema. Já é uma tradição, realizada geralmente na última semana de cada mês, aqui na Casa das Artes”, explica Marco Antônio Moreira.

A importância de debater cinema

Marco destaca a necessidade de valorizar a cultura cinematográfica e incentivar o público a consumir mais filmes:

“É essencial discutir e estimular ações voltadas para o cinema. Refletir, analisar e sentir as histórias que ele nos traz. Eu já faço isso há algum tempo e fico muito feliz em promover iniciativas como essa.”

Os filmes em destaque

Entre os títulos que serão debatidos estão:

“Manas” (um dos melhores do ano, segundo Marco)

“Em Terras Desconhecidas”

“Meu Bolo Favorito”

“Trilha Sonora para um Golpe de Estado”

“A Garota com a Agulha”

“Pecadores”

“Nosferatu”

Sobre “Manas”, Marco afirma ter se surpreendido positivamente:

“Foi uma grata surpresa e conta uma história que, infelizmente, ainda é muito presente em nossa região. É fundamental que filmes brasileiros como esse cheguem ao público — e esse se destacou no primeiro semestre.”

Quem é Marco Antônio Moreira?

Além de coordenador do CEC, Marco é:

Doutor em Artes pelo PPGARTES/UFPA

Mestre em Artes pela UFPA

Professor de Cinema em diversas instituições de ensino

Crítico de cinema e pesquisador

Presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA)

Membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE)

Integrante da Academia Paraense de Ciências (APC)

Ele reforça que o evento busca promover a troca de ideias com o público:

“A expectativa é que todos participem, debatam e compartilhem suas experiências com os filmes. Queremos estimular a curiosidade sobre as melhores produções do ano.”

E o futuro?

A Roda de Cinema continuará nos próximos meses, com edições dedicadas a temas como a obra de Jean-Luc Godard e outros assuntos em estudo pela organização em parceria com a Casa das Artes.

(Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)