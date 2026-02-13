'BBB 26' tem discussão generalizada sobre estratégias durante a Prova do Líder

Nesta sexta-feira, 13, os participantes do BBB 26 que deixaram a prova do líder iniciaram uma briga generalizada por conta das estratégias utilizada pelos brothers durante a prova de resistência que se iniciou na noite da quinta-feira, 12. A discussão começou com Breno e Alberto Cowboy comentando sobre a prova e sobre o que podia e não podia ser feito.

O modelo, que foi escolhido por Jonas Sulzbach em uma rodada eliminatória na disputa, falou suas prioridades no jogo.

"Você sabe que eu vou te eliminar na primeira oportunidade que tiver", começou Breno. "Normal irmão. Torço pra você não ter essa sorte, pra não bater em você. Você sabe que você é uma mira nossa, você é forte de prova, é normal. Agora é hipocrisia falar 'Ah, você não pode, claro que pode'", respondeu Alberto.

Entrando na conversa, Ana Paula Renault pontuou que o que não podia era "manipular o dado" e Cowboy rebateu dizendo que Samira agiu da mesma forma: "Como a Samira fez antes de mim? Você não viu. Ela fez, sim. Ela não jogou."

"Então você acabou de admitir que fez igual?", acusou Ana Paula. "Assim como você não entrava pra tomar a melecada toda", acrescentou Leandro Boneco para Alberto.

Já com os ânimos exaltados, Cowboy questionou Boneco: "Você é da produção?"

"Vai chorar? Manda áudio ... Tenho certeza que fiz tudo dentro da regra. Se fosse errado, seriam os primeiros a corrigirem", rebateu ainda o empresário.

Logo depois dessa primeira discussão, Samira entrou na cozinha e ouviu a acusação de Cowboy. "Não quero papo contigo. Você está manipulando a conversa."