Naiara Azevedo convida Chaiany para clipe após performance no BBB 26

A participação de Chaiany no Big Brother Brasil 26 ultrapassou os limites da casa. Depois de repercutir nas redes por comentários e interações envolvendo nomes como Virginia Fonseca e o jogador Yuri Alberto, a sister voltou aos holofotes ao interpretar 50 Reais, sucesso de Naiara Azevedo.

A apresentação aconteceu durante a Festa do Líder Jonas Sulzbach, quando Chaiany cantou a música com entusiasmo para os colegas de confinamento, entre eles, Babu Santana. O momento viralizou e chegou até a própria intérprete do hit.

Convite para participar de clipe

Ao ver a cena, Naiara Azevedo reagiu publicamente e fez um convite direto à participante. Em publicação nas redes sociais, a cantora sugeriu que Chaiany estrelasse o clipe de uma nova versão da música assim que deixasse o programa.

Em outra interação, Naiara elogiou a forma como a sister interpretou a canção, destacando que a música exige entrega emocional. A artista ainda compartilhou o trecho em seu perfil e desejou sucesso à participante dentro e fora do reality.

Repercussão entre celebridades

A visibilidade de Chaiany no programa também chamou atenção de outros famosos. Nos últimos dias, Virginia Fonseca demonstrou que acompanha a trajetória da sister e sinalizou que pretende presenteá-la após notar que ela utiliza produtos de sua marca.

Já o nome de Yuri Alberto entrou na conversa após a participante elogiar o jogador do Corinthians durante um bate-papo com Edilson Capetinha. A declaração descontraída repercutiu nas redes, e o ex-jogador prometeu intermediar um encontro entre os dois depois do fim do reality.