Última mensagem de Rita Lee é revelada em documentário

A cantora Rita Lee, que faleceu em maio de 2023, deixou um presente especial para sua família antes de partir: uma carta com palavras de amor para seu marido, Roberto de Carvalho, e seus três filhos — Beto, João e Antônio.

A última mensagem da artista foi revelada ao público pela primeira vez no documentário Rita Lee: Mania de Você, lançado pela Max nesta quinta-feira (8/5). A artista escreveu uma carta geral para os quatro e também mensagens individuais para cada um dos filhos e para o marido.

“Amados do meu coração, eu queria saber falar bonito para cada um de vocês o que sinto do fundo do meu coração, mas me expresso melhor escrevendo sobre o orgulho e a sorte que tenho em estar rodeada por quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo”, inicia a carta, lida no documentário por Beto Lee e Roberto de Carvalho.

Na parte endereçada ao marido, Rita foi afetuosa e destacou as diversas qualidades de Roberto. “Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe, sempre elegante e discreto. Precisa ser muito macho para aguentar uma mulher escandalosa, ex-presidiária, cinco anos mais velha e nem sempre fácil de se lidar”, escreveu Rita.

Em seguida, foram apresentadas as cartas para os três filhos. A primeira, para Beto: “Você sempre será meu loirinho mosquitinho, aquele que, em uma época quando a minha vida passava por momentos difíceis, cuidou de mim com ternura e respeito, sem nunca me julgar”.

A segunda mensagem foi para João: “Você, João, meu moreninho, é um cara mais retraído, mas nem por isso menos atrevido quando percebe alguma injustiça. Assim como eu, sua grande paixão são os bichos, e te entendo perfeitamente. Obrigada por ser essa pessoa iluminada e abençoada”, pontuou Rita.

Por último, o filho caçula, Antônio, também recebeu palavras de Rita Lee: “Tui, meu caçulinha, você, como bom leonino, é uma figura ensolarada. Desde pequeno, enfezadinho, independente e sempre sabendo o que queria. Obrigado por ser essa pessoa zen e boa de papo. Entendo perfeitamente porque as garotas te acham sedutor”.

Depois de cada mensagem individual, a cantora deixou uma mensagem geral de agradecimento à família: “Obrigada a vocês, Beto, João e Tui, por terem nascido de mim, e obrigado, Roberto, por ser o pai deles. Deus nos abençoe e nos proteja. Mãe”.