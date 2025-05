Documentário sobre Rita Lee ganha data de estreia na Max

Rita Lee, um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, será homenageada em um documentário inédito que estreia no próximo dia 8 de maio na Max. Rita Lee: Mania de Você reúne imagens raras, relatos exclusivos e registros pessoais para contar a história da artista.

A produção se destaca por trazer materiais nunca exibidos ao público, incluindo uma carta escrita por Rita pouco antes de sua morte. No texto, endereçado aos três filhos e ao marido e companheiro de palco, Roberto de Carvalho, a cantora celebra a família com afeto. A partir desse momento íntimo, o documentário propõe uma releitura da vida e da carreira da artista, abordando também momentos de vulnerabilidade e os excessos que marcaram sua trajetória como ícone do rock nacional.

Além da presença da família, o documentário reúne falas de artistas como Gilberto Gil e Ney Matogrosso. A proposta é oferecer uma visão ampla da artista, não apenas como figura pública, mas também em sua dimensão pessoal.

Rita Lee: Mania de Você é dirigido por Guido Goldberg e produzido pela Mandarina Contenidos, da Argentina.