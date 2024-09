Rita Lee deixou letra inédita para Maria Bethânia, revela Roberto de Carvalho

Rita Lee deixou para Roberto de Carvalho uma letra inédita, antes de morrer, para que ele compusesse canção e a entregasse para Maria Bethânia. "Gravei e dei [a música] para a Bethânia", afirmou o compositor e ex-marido de Rita, durante o podcast Corredor 5, exibido na quarta-feira, 18.

Quando perguntado pelo entrevistador Clemente Magalhães sobre quais planos para a música não conseguiu realizar com Rita Lee, Roberto respondeu: "acho que não ficou faltando nada".Entretanto, o compositor explicou que a morte de Rita lhe deu a oportunidade de trabalhar em outros projetos: "eu fiz uma música para uma letra que a Rita tinha escrito antes. Eu tinha a maior dificuldade de fazer a música dessa letra". E a Rita tinha dito: 'quando você conseguir fazer a música, se eu já tiver ido, dá para a Maria Bethânia'. E assim eu fiz. Gravei e dei [a música] para a Maria Bethânia", disse."Ela [Bethânia] não gravou ainda, mas está com ela. É linda a música, pancada", completou ele, responsável por sucessos como Mania de Você e Banho de Espuma, interpretados por Rita Lee.Por fim, ele falou também de outras produções que realizou após a morte de Rita. "Fiz uma música com o Arnaldo Antunes. [...] Fiz essa gravação de Volare, que foi lançada há pouco tempo. É uma versão que a Rita fez para a letra. É uma coisa só de nós dois, mesmo", disse.