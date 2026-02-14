Alok agita primeira noite de Carnaval em Vigia com set clássico de música eletrônica

O DJ Alok abriu o Carnaval de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, em clima de grande festa na noite de sexta-feira (13). O público lotou o Espaço Cultural Tia Pê, onde o artista apresentou um show gratuito que marcou oficialmente o início da programação carnavalesca de 2026 no município paraense.

O público lotou o espaço e não conteve a animação ao longo do show gratuito, como mostram registros das redes sociais. A apresentação foi marcada por efeitos visuais e uma sequência de hits conhecidos.

A agenda do DJ no Pará continua intensa. Neste sábado (14), Alok segue para Cametá, onde também deve atrair uma grande multidão para sua apresentação na programação carnavalesca local.

A programação segue ao longo do feriado com outros artistas e blocos animando as cidades paraenses. Vigia ainda receberá dois grandes nomes nos próximos dias: Zé Felipe e Viviane Batidão.