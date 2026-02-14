Viviane Batidão celebra potência do tecnomelody e estética mitológica na maratona do Carnaval 2026

Viviane Batidão chega ao Carnaval 2026 com uma agenda avassaladora que reflete a sua potência no tecnomelody. Em uma entrevista exclusiva, a artista abre os bastidores dessa maratona festiva e revela detalhes sobre a concepção de seus looks, que nesta temporada elevam o conceito de "pop amazônico" a um novo patamar de sofisticação através do tema “Deusas Gregas”.

A maratona de Carnaval de Viviane começa com uma dobradinha intensa no Maranhão, pelas cidades de Santa Inês, Cururupu e Apicum-Açu, entre os dias 14 e 15 de fevereiro. Sem tempo para pausa, ela retorna ao Pará no dia 16 para comandar a folia em Vigia e Marituba, encerrando essa sequência eletrizante em Altamira, na terça-feira de Carnaval (17).

“É uma maratona mesmo (risos), mas eu amo essa correria! Eu me preparo muito antes: cuido bastante da alimentação, hidratação o tempo todo e faço o acompanhamento vocal certinho para aguentar o ritmo. São muitas horas de estrada, pouco sono, mas, quando eu subo no palco e sinto aquela multidão cantando comigo, parece que a energia se renova”, explica a cantora.

Suas apresentações unem a tecnologia dos LEDs ao eletrônico paraense, além de uma performance artística que casa com todos os elementos visuais — características onipresentes em seus shows, tendo o tecnomelody como sua grande referência. “Eu fico muito feliz de ver o tecnomelody ocupando cada vez mais espaço. Antes era muito regionalizado, e hoje a gente vê o Brasil inteiro dançando no mesmo ritmo. No Carnaval isso fica ainda mais forte, porque é música para dançar. Este ano vejo um gênero mais maduro, com produções maiores, artistas mais seguros e o público entendendo que o nosso som é potência cultural”, pontua.

Entre tantas andanças, Vivi participará do Carnaval de Vigia, que possui mais de um século de história. Este ano, além da tradição dos blocos, artistas de renome nacional se apresentam por lá, incluindo a cantora. “Vigia é diferente! Tem uma irreverência e uma alegria muito próprias. Levar o tecnomelody para aquele corredor é muito simbólico para mim, porque é um dos carnavais mais tradicionais do estado. E eu entro com tudo, porque sei que o público de lá gosta de energia lá em cima”, diz.

Por falar em destaque nacional, a consolidação de Viviane Batidão atingiu patamares altíssimos, com presença constante em programas nacionais e nos principais players de música. Recentemente, ela foi convidada para diversos Ensaios da Anitta pelo Brasil para cantar o hit "Só Pra Tu", feat das duas que se tornou um dos hinos deste Carnaval. A faixa já ultrapassa 6 milhões de streams no Spotify, ampliando o alcance da paraense e marcando uma nova fase de projeção global.

“Foi uma experiência gigante! Estar ao lado da Anitta, que é uma artista que abriu tantas portas para o Brasil lá fora, e poder levar o nosso batidão para esse palco foi muito simbólico. Eu senti que era o Norte sendo representado ali, com força. Ela sempre foi muito generosa e aberta à troca. Ver o público dela reagindo ao tecnomelody foi emocionante”, destaca Vivi.

Agora, prestes a colocar as “Deusas Gregas” na avenida, Viviane vai homenagear diferentes personalidades da mitologia por meio de figurinos temáticos e performances que conectam o universo clássico à estética do tecnomelody. “Eu amo trabalhar com temas, porque o Carnaval é uma grande festa. Este ano venho celebrando a força e o poder feminino. É uma forma de mostrar que a mulher pode ser luz, estratégia, coragem e intensidade ao mesmo tempo”, finaliza a artista.