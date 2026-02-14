Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Viviane Batidão celebra potência do tecnomelody e estética mitológica na maratona do Carnaval 2026

Consolidada como fenômeno nacional, a artista paraense une tradição e modernidade em maratona de shows que atravessa Vigia e Altamira, reafirmando a força do Norte no cenário pop brasileiro

Bruna Dias Merabet
fonte

Viviane Batidão detalha sua preparação para o Carnaval 2026 e a nova estética inspirada nas Deusas Gregas (Alle Peixoto)

Viviane Batidão chega ao Carnaval 2026 com uma agenda avassaladora que reflete a sua potência no tecnomelody. Em uma entrevista exclusiva, a artista abre os bastidores dessa maratona festiva e revela detalhes sobre a concepção de seus looks, que nesta temporada elevam o conceito de "pop amazônico" a um novo patamar de sofisticação através do tema “Deusas Gregas”.

A maratona de Carnaval de Viviane começa com uma dobradinha intensa no Maranhão, pelas cidades de Santa Inês, Cururupu e Apicum-Açu, entre os dias 14 e 15 de fevereiro. Sem tempo para pausa, ela retorna ao Pará no dia 16 para comandar a folia em Vigia e Marituba, encerrando essa sequência eletrizante em Altamira, na terça-feira de Carnaval (17).

VEJA MAIS

image Viviane Batidão vai percorrer mais de 1,7 mil km durante o Carnaval 2026
Cantora paraense fará seis shows em seis cidades diferentes em seis dias de folia

image Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'
A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

image Anitta lança EP inédito; feat com Viviane Batidão está disponível
Cantora lança o “Ensaios da Anitta”, dando início à temporada carnavalesca com seis faixas inéditas que misturam funk, tecnomelody, piseiro e pop. O projeto chega repleto de colaborações

“É uma maratona mesmo (risos), mas eu amo essa correria! Eu me preparo muito antes: cuido bastante da alimentação, hidratação o tempo todo e faço o acompanhamento vocal certinho para aguentar o ritmo. São muitas horas de estrada, pouco sono, mas, quando eu subo no palco e sinto aquela multidão cantando comigo, parece que a energia se renova”, explica a cantora.

Suas apresentações unem a tecnologia dos LEDs ao eletrônico paraense, além de uma performance artística que casa com todos os elementos visuais — características onipresentes em seus shows, tendo o tecnomelody como sua grande referência. “Eu fico muito feliz de ver o tecnomelody ocupando cada vez mais espaço. Antes era muito regionalizado, e hoje a gente vê o Brasil inteiro dançando no mesmo ritmo. No Carnaval isso fica ainda mais forte, porque é música para dançar. Este ano vejo um gênero mais maduro, com produções maiores, artistas mais seguros e o público entendendo que o nosso som é potência cultural”, pontua.

Entre tantas andanças, Vivi participará do Carnaval de Vigia, que possui mais de um século de história. Este ano, além da tradição dos blocos, artistas de renome nacional se apresentam por lá, incluindo a cantora. “Vigia é diferente! Tem uma irreverência e uma alegria muito próprias. Levar o tecnomelody para aquele corredor é muito simbólico para mim, porque é um dos carnavais mais tradicionais do estado. E eu entro com tudo, porque sei que o público de lá gosta de energia lá em cima”, diz.

Por falar em destaque nacional, a consolidação de Viviane Batidão atingiu patamares altíssimos, com presença constante em programas nacionais e nos principais players de música. Recentemente, ela foi convidada para diversos Ensaios da Anitta pelo Brasil para cantar o hit "Só Pra Tu", feat das duas que se tornou um dos hinos deste Carnaval. A faixa já ultrapassa 6 milhões de streams no Spotify, ampliando o alcance da paraense e marcando uma nova fase de projeção global.

“Foi uma experiência gigante! Estar ao lado da Anitta, que é uma artista que abriu tantas portas para o Brasil lá fora, e poder levar o nosso batidão para esse palco foi muito simbólico. Eu senti que era o Norte sendo representado ali, com força. Ela sempre foi muito generosa e aberta à troca. Ver o público dela reagindo ao tecnomelody foi emocionante”, destaca Vivi.

Agora, prestes a colocar as “Deusas Gregas” na avenida, Viviane vai homenagear diferentes personalidades da mitologia por meio de figurinos temáticos e performances que conectam o universo clássico à estética do tecnomelody. “Eu amo trabalhar com temas, porque o Carnaval é uma grande festa. Este ano venho celebrando a força e o poder feminino. É uma forma de mostrar que a mulher pode ser luz, estratégia, coragem e intensidade ao mesmo tempo”, finaliza a artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Carnaval 2026

Viviane Batidão
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda