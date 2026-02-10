Capa Jornal Amazônia
Viviane Batidão vai percorrer mais de 1,7 mil km durante o Carnaval 2026

Cantora paraense fará seis shows em seis cidades diferentes em seis dias de folia

Hannah Franco
fonte

Carnaval na estrada: Viviane Batidão cruza mais de 1,5 mil km para agenda de shows. (Instagram/@vivianebatidaoficial)

A cantora paraense Viviane Batidão vai enfrentar uma verdadeira maratona durante o Carnaval 2026. Ao longo de seis dias de folia, entre 13 e 18 de fevereiro, a artista deve percorrer cerca de 1.776 quilômetros, passando por seis cidades diferentes para cumprir a agenda de shows.

O levantamento faz parte de uma análise realizada pelo g1, que avaliou a programação de mais de 40 artistas durante o período carnavalesco. Entre os nomes analisados, Viviane aparece como um dos destaques em deslocamento, com uma agenda intensa concentrada principalmente no Pará e no Maranhão. No ranking geral, quem lidera a lista é Zé Felipe, com quase 20 mil quilômetros percorridos.

Referência do tecnomelody, Viviane Batidão terá apresentações diárias, de sexta-feira até a quarta-feira de Carnaval. Para este ano, a cantora aposta em um conceito temático nos palcos: “Deusas Gregas”. A proposta é transformar a temporada de shows em um tributo a figuras femininas da mitologia, exaltando força, poder e feminilidade por meio da música e da estética das apresentações.

Viviane vive um momento de alta visibilidade na carreira. O sucesso recente de “Só Pra Tu”, parceria com Anitta, ultrapassou 6 milhões de reproduções no Spotify e ajudou a ampliar o alcance nacional da artista.

Agenda de shows no Carnaval 2026

  • 14/02 – Santa Inês (MA)
  • 15/02 – Cururupu (MA)
  • 15/02 – Apicum-Açu (MA)
  • 16/02 – Vigia (PA)
  • 16/02 – Marituba (PA)
  • 17/02 – Altamira (PA)
