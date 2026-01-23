VÍDEO: vocalista da banda Catedral canta música de Viviane Batidão em versão acústica

O cantor Kim Catedral, um dos nomes mais conhecidos da música cristã e popular brasileira, surpreendeu seguidores ao publicar um vídeo nas redes sociais interpretando a música Olha Bem pra Mim, sucesso da cantora paraense Viviane Batidão. A canção, conhecida pelo ritmo acelerado do tecnobrega, ganhou uma releitura acústica em voz e violão.

Vocalista da Banda Catedral, referência do rock gospel no país, Kim explicou como surgiu a ideia da releitura. Segundo ele, o pedido partiu da própria filha. “Minha filha pediu pra eu tocar uma música pra ela, e é uma música do Pará. Não sei se é brega ou tecnobrega, e eu comecei a colocar ela de um jeito diferente. [...] Gravei um trechinho bem pequenininho e achei bacana, achei interessante”, contou.

Após o relato, Kim Catedral aparece tocando Olha Bem pra Mim em uma versão acústica, apenas com voz e violão. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que elogiaram a interpretação e a escolha da canção.

Nos comentários, fãs destacaram a versatilidade do cantor. “Linda demais, ficou perfeita, na sua voz qualquer canção vira poesia”, escreveu uma seguidora. Outro comentário sugeriu novas releituras: “Tem umas marcantes do Pará que ficariam boas na tua voz, Kim”, disse.