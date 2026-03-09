Karla Sofía Gascón comenta controvérsia de Timothée Chalamet; veja o que ela disse

A atriz Karla Sofía Gascón comentou a polêmica envolvendo Timotheé Chalamet por suas declarações sobre balé e ópera.

A estrela de Emilia Pérez respondeu a um meme no Instagram postado por seu empresário, Sandro Rubini, que mostrava o personagem de Chalamet em Marty Supreme ligando para Gascón em busca de conselhos, já que suas chances no Oscar estavam em risco devido à repercussão negativa.

"Olá Karla, você acha que vão me deixar passar pelo tapete vermelho do Oscar?", dizia o meme, uma clara referência à polêmica anterior envolvendo Gascón e sua própria experiência no Oscar.

"Você é uma mulher trans? Então não se preocupe com isso, Tim", respondeu Gascón. "Além disso, adoro sapatilhas de balé e já vi O Fantasma da Ópera dez vezes. Não sei se isso conta para alguma coisa. Boa sorte com os prêmios."

Ela acrescentou: "Embora ninguém tenha me visto ou ouvido dizer nada, enquanto todos viram e ouviram você, as pessoas ainda parecem preferir acreditar em tudo o que os malfeitores alegam que eu disse."

A campanha de Gascón para o Oscar de 2025 desmoronou depois que antigos tweets considerados racistas e islamofóbicos ressurgiram no mês que antecedeu a cerimônia do ano passado.

Neste ano, os comentários de Chalamet sobre balé e ópera estão causando reações negativas contra o ator na internet. Ele foi criticado por ter sugerido não haver interesse por essas manifestações artísticas que, segundo ele afirmou, pedem para se manter vivas.