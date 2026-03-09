Neymar se pronuncia após curtir foto de modelo no Instagram e atitude viralizar na web

O jogador Neymar, de 34 anos, deu o que falar na manhã desta segunda-feira (9) após curtir algumas fotos publicadas pela modelo francesa Pauline Tantot no Instagram. O atleta, que atualmente vive um relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, foi colocado contra a parede por usuários depois de reagir a fotos em que a jovem está de biquíni, em uma pose sexy e com marcas de sol pelo corpo.

A atitude de Neymar rapidamente viralizou na internet e fez com que muitos comentassem sobre a suposta ausência de fidelidade dele com a esposa, que é mãe de Mavie, a filha do casal de apenas dois anos de idade. "O que o Neymar está fazendo aqui?", questionou uma seguidora. "Sempre atacando", destacou outra. "Bruna, vem ver um negócio aqui", disse uma mulher. "Esse seu marido não mudou nada", revelou uma quarta.

Pronunciamento de Neymar

Nas redes sociais, a modelo Pauline Tantot compartilhou imagens que provam que ela segue Neymar, mas que também é seguida por ele no Instagram. Logo após a curtida ousada de Neymar na foto da jovem repercutir pela internet, o atleta decidiu retirar a reação quando percebeu o erro e depois resolveu se pronunciar na web, alegando que a curtida foi um engano e não foi algo que queria fazer na realidade.

"Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso, amigos me avisaram... Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente pra não causar isso! Hoje em dia isso é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram, que por incrível que pareça serve pra isso", se explicou o jogador Neymar Jr nas mídias sociais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)