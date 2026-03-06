Cozinheira processa Neymar e diz que trabalhava até 16 horas por dia mansão

Uma cozinheira entrou com um processo trabalhista contra o jogador Neymar Jr., atualmente no Santos, alegando ter trabalhado até 16 horas por dia em uma das residências do atleta, localizada em Mangaratiba. A ação tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

De acordo com o processo, a funcionária afirma que preparava refeições diariamente para até 150 pessoas e cumpria jornadas muito superiores ao horário estabelecido em contrato. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Manoela Alcântara, do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Segundo a ação, a cozinheira foi contratada por meio de uma empresa terceirizada para trabalhar em propriedades ligadas ao jogador, incluindo a chamada Casa Hotel Portobello e outra residência no Condomínio Portobello.

Jornada de trabalho e alegações da funcionária

O contrato previa expediente das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 16h às sextas-feiras. No entanto, conforme relatado no processo, a rotina de trabalho frequentemente ultrapassava esse período.

A cozinheira afirma que, em muitos dias, a jornada chegava a ultrapassar 14 horas, podendo se estender até as 23h ou até mesmo meia-noite. Durante esse período, ela seria responsável por preparar todas as refeições — do café da manhã ao jantar — para o atleta, familiares, amigos e convidados.

Além da carga horária extensa, o processo também menciona atividades consideradas fisicamente exigentes, como o transporte constante de peças de carne com peso médio de cerca de 10 quilos, organização de geladeiras e o carregamento de compras de supermercado em grande quantidade.

Problemas de saúde e pedido de indenização

A trabalhadora afirma que o esforço físico repetitivo e a longa permanência em pé teriam causado problemas de saúde, incluindo dores na coluna e inflamação no quadril. Segundo a ação judicial, ela realizou consultas médicas e exames para diagnosticar as lesões.

No processo, a cozinheira pede o reconhecimento de direitos trabalhistas e solicita o pagamento de pensão em razão dos problemas de saúde que, segundo ela, foram agravados pelas condições de trabalho.

Até o momento, não há informações sobre manifestação pública de Neymar Jr. ou de sua defesa sobre o caso.