Cozinheira processa Neymar e diz que trabalhava até 16 horas por dia mansão Funcionária afirma que preparava refeições para até 150 pessoas em mansão do jogador em Mangaratiba (RJ) e relata problemas de saúde devido ao esforço físico Hannah Franco 06.03.26 12h44 Neymar é processado por cozinheira que alega jornada de até 16h por dia. (Crédito: Franck Fife/AFP / Imagem ilustrativa) Uma cozinheira entrou com um processo trabalhista contra o jogador Neymar Jr., atualmente no Santos, alegando ter trabalhado até 16 horas por dia em uma das residências do atleta, localizada em Mangaratiba. A ação tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. De acordo com o processo, a funcionária afirma que preparava refeições diariamente para até 150 pessoas e cumpria jornadas muito superiores ao horário estabelecido em contrato. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Manoela Alcântara, do portal Metrópoles. VEJA MAIS Neymar lamenta lesão de Rodrygo e se declara ao jogador: 'Meu herdeiro' Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe Rodrygo diz que título sem Neymar 'não teria a mesma graça' e defende camisa 10 na Copa A dúvida se Neymar será convocado para a Copa do Mundo está tomando o mundo do futebol Segundo a ação, a cozinheira foi contratada por meio de uma empresa terceirizada para trabalhar em propriedades ligadas ao jogador, incluindo a chamada Casa Hotel Portobello e outra residência no Condomínio Portobello. Jornada de trabalho e alegações da funcionária O contrato previa expediente das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 16h às sextas-feiras. No entanto, conforme relatado no processo, a rotina de trabalho frequentemente ultrapassava esse período. A cozinheira afirma que, em muitos dias, a jornada chegava a ultrapassar 14 horas, podendo se estender até as 23h ou até mesmo meia-noite. Durante esse período, ela seria responsável por preparar todas as refeições — do café da manhã ao jantar — para o atleta, familiares, amigos e convidados. Além da carga horária extensa, o processo também menciona atividades consideradas fisicamente exigentes, como o transporte constante de peças de carne com peso médio de cerca de 10 quilos, organização de geladeiras e o carregamento de compras de supermercado em grande quantidade. Problemas de saúde e pedido de indenização A trabalhadora afirma que o esforço físico repetitivo e a longa permanência em pé teriam causado problemas de saúde, incluindo dores na coluna e inflamação no quadril. Segundo a ação judicial, ela realizou consultas médicas e exames para diagnosticar as lesões. No processo, a cozinheira pede o reconhecimento de direitos trabalhistas e solicita o pagamento de pensão em razão dos problemas de saúde que, segundo ela, foram agravados pelas condições de trabalho. Até o momento, não há informações sobre manifestação pública de Neymar Jr. ou de sua defesa sobre o caso. 