Rodrygo diz que título sem Neymar 'não teria a mesma graça' e defende camisa 10 na Copa A dúvida se Neymar será convocado para a Copa do Mundo está tomando o mundo do futebol Estadão Conteúdo 28.02.26 12h52 Rodrygo convocou a torcida para a partida da Seleção Brasileira em Belém (Lucas Figueiredo/CBF) Rodrygo foi direto ao falar sobre a importância de Neymar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em participação no programa Um Dia Com…, da CazéTV, o atacante afirmou que a presença do camisa 10 é fundamental - e foi além ao destacar o peso simbólico do ídolo. "É lógico. Pra mim, na minha opinião, não tem nem discussão. Mas a gente sabe, claro, ele precisa estar bem, tem que estar se preparando, está voltando da cirurgia no joelho. Não vai ter a mesma graça ganhar sem ele, então a gente precisa dele", disse. A declaração reforça o tamanho de Neymar dentro do grupo, mesmo em meio ao processo de recuperação física. O atacante voltou a atuar após cirurgia no joelho realizada em dezembro e ainda busca sequência. Recentemente, porém, mostrou evolução ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, desempenho que animou torcedores em meio ao momento irregular do Santos na temporada. Aos 34 anos na próxima Copa, Neymar tenta recuperar a melhor forma para se manter competitivo no ciclo final até o Mundial. A decisão passará por Carlo Ancelotti, responsável por conduzir a Seleção no período pré-Copa. Rodrygo, por sua vez, tem cenário consolidado. Aos 25 anos, é peça importante no Real Madrid e mantém relação direta com Ancelotti no clube espanhol - fator que o coloca em posição confortável nas convocações. Mesmo com espaço garantido, fez questão de defender publicamente a presença do principal nome da geração na busca pelo hexa.