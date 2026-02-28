Tite, diretoria e jogadores do Cruzeiro se reúnem com organizada na véspera de semi do Mineiro Além da semifinal estadual, o Cruzeiro ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 28.02.26 9h37 Na véspera do confronto decisivo contra o Pouso Alegre, pela semifinal do Campeonato Mineiro, representantes do Cruzeiro participaram de uma reunião com membros da principal torcida organizada do clube, na Toca da Raposa II. O encontro ocorreu na tarde desta sexta-feira, antes do último treino preparatório para a partida. Estiveram presentes o técnico Tite, o diretor de futebol Bruno Spindel, integrantes da diretoria e jogadores do elenco principal, entre eles Cássio, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge. A reunião foi solicitada pela organizada e, segundo apuração, transcorreu de forma pacífica, embora marcada por cobranças diretas. O momento do time é de pressão. Além da semifinal estadual, o Cruzeiro ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro - derrotas para Botafogo e Coritiba, além de empates com Mirassol e Corinthians. O desempenho recente gerou vaias no Mineirão e aumentou a insatisfação da torcida, que passou a questionar o trabalho da comissão técnica. Em nota, a Máfia Azul afirmou ter pedido a saída de Tite e cobrado "mudança urgente" de postura. "Cobramos atitude e lembramos que em 2026 não aceitaremos mais ficar no quase. Essa camisa é pesada e precisa ser honrada", diz trecho do comunicado. A organizada também declarou que os jogadores garantiram estar "100% fechados com o treinador" e prometeram reação imediata dentro de campo. Apesar da pressão, Tite segue respaldado pela diretoria, que mantém o treinador no cargo neste momento decisivo da temporada. A proximidade entre o dono da SAF, Pedro Lourenço, e lideranças da organizada facilitou a realização da conversa no CT, evitando protestos do lado de fora. O Cruzeiro entra em campo neste sábado, às 18h30, no Mineirão, precisando dar resposta imediata diante do Pouso Alegre para avançar à final do Campeonato Mineiro e aliviar o clima de tensão que cerca o clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Tite COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Futebol Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 27.02.26 16h52