Tite, diretoria e jogadores do Cruzeiro se reúnem com organizada na véspera de semi do Mineiro

Além da semifinal estadual, o Cruzeiro ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

Na véspera do confronto decisivo contra o Pouso Alegre, pela semifinal do Campeonato Mineiro, representantes do Cruzeiro participaram de uma reunião com membros da principal torcida organizada do clube, na Toca da Raposa II.

O encontro ocorreu na tarde desta sexta-feira, antes do último treino preparatório para a partida. Estiveram presentes o técnico Tite, o diretor de futebol Bruno Spindel, integrantes da diretoria e jogadores do elenco principal, entre eles Cássio, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge. A reunião foi solicitada pela organizada e, segundo apuração, transcorreu de forma pacífica, embora marcada por cobranças diretas.

O momento do time é de pressão. Além da semifinal estadual, o Cruzeiro ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro - derrotas para Botafogo e Coritiba, além de empates com Mirassol e Corinthians. O desempenho recente gerou vaias no Mineirão e aumentou a insatisfação da torcida, que passou a questionar o trabalho da comissão técnica.

Em nota, a Máfia Azul afirmou ter pedido a saída de Tite e cobrado "mudança urgente" de postura. "Cobramos atitude e lembramos que em 2026 não aceitaremos mais ficar no quase. Essa camisa é pesada e precisa ser honrada", diz trecho do comunicado. A organizada também declarou que os jogadores garantiram estar "100% fechados com o treinador" e prometeram reação imediata dentro de campo.

Apesar da pressão, Tite segue respaldado pela diretoria, que mantém o treinador no cargo neste momento decisivo da temporada. A proximidade entre o dono da SAF, Pedro Lourenço, e lideranças da organizada facilitou a realização da conversa no CT, evitando protestos do lado de fora.

O Cruzeiro entra em campo neste sábado, às 18h30, no Mineirão, precisando dar resposta imediata diante do Pouso Alegre para avançar à final do Campeonato Mineiro e aliviar o clima de tensão que cerca o clube.

Esportes
