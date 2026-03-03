Neymar lamenta lesão de Rodrygo e se declara ao jogador: 'Meu herdeiro' Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe Estadão Conteúdo 03.03.26 18h52 Neymar se manifestou sobre a grave lesão sofrida pelo atacante Rodrygo, do Real Madrid, que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026. O meia do Santos lamentou o ocorrido e prestou apoio ao jogador de 25 anos. "Hoje é um dos dias mais tristes pra mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão! Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa ... 'cuida da sua cabeça' agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor", disse Neymar. "E como você disse, você não merecia passar por isso justo agora.. mas quem somos nós pra duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho FORÇA, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você", completou. Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe, pela La Liga, que ocorreu nesta segunda. O atacante brasileiro também se manifestou nas redes sociais. "Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo", escreveu. "Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve Deus continua no controle de tudo", finalizou. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou a lesão do atleta. "O departamento médico da seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rodrygo Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05