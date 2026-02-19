Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar fala em aposentadoria no fim do ano: 'tenho que aguentar'

Atacante do Santos diz que vive “ano a ano” e destaca importância da temporada para o clube e para a Seleção

Hannah Franco

O atacante Neymar, de 34 anos, afirmou que não descarta encerrar a carreira ao final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador disse que não faz planos a longo prazo e que prefere avaliar o futuro “ano a ano”, destacando que a atual temporada é decisiva para o Santos, para a Seleção Brasileira e para ele próprio.

“Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano”, declarou o atleta. Segundo Neymar, 2025 é um período importante, especialmente por ser temporada de Copa do Mundo. O camisa 10 afirmou que encara o momento como um grande desafio pessoal.

VEJA MAIS

image Às vésperas de voltar a jogar, Neymar brinca sobre Carnaval: 'Quem não gosta é maluco'
Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, Neymar deve voltar a atuar após perder dez partidas na temporada

image Ancelotti curte carnaval em Salvador e ouve pedido de Léo Santana: 'Coloca o Neymar na seleção'
O italiano foi citado por artistas que se apresentavam no circuito

Planejamento para retorno aos gramados

O jogador também comentou sobre o planejamento adotado para seu retorno nesta temporada. Ele afirmou que optou por adiar a volta em algumas partidas para estar completamente recuperado fisicamente. “Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar.

O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito”, disse. Neymar destacou que a prioridade foi retornar sem dores ou receios. “Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada.”

Corrida contra o tempo para a Copa do Mundo

O atacante fez o primeiro jogo do ano no dia 15 de fevereiro, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro. Após a partida, afirmou estar satisfeito com o desempenho. “Consegui voltar muito bem neste último jogo. Fico feliz e tranquilo por ter voltado um pouco melhor do que estava antes. Óbvio que preciso adquirir um pouco mais de ritmo, mas é com perseverança que vou alcançar meu 100%”, declarou.

Em 2025, Neymar disputou 28 partidas das 54 possíveis, marcou 11 gols e deu quatro assistências. Apesar de falar na possibilidade de aposentadoria, o jogador reforçou que prefere focar no presente. “Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Neymar

aoisentadoria
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Decisão

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal

Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu

20.02.26 11h18

futebol

FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará

Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal

20.02.26 9h58

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

Futebol

Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular

Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada

19.02.26 17h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

Futebol

Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

19.02.26 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda