Neymar fala em aposentadoria no fim do ano: 'tenho que aguentar'

O atacante Neymar, de 34 anos, afirmou que não descarta encerrar a carreira ao final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador disse que não faz planos a longo prazo e que prefere avaliar o futuro “ano a ano”, destacando que a atual temporada é decisiva para o Santos, para a Seleção Brasileira e para ele próprio.

“Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano”, declarou o atleta. Segundo Neymar, 2025 é um período importante, especialmente por ser temporada de Copa do Mundo. O camisa 10 afirmou que encara o momento como um grande desafio pessoal.

Planejamento para retorno aos gramados

O jogador também comentou sobre o planejamento adotado para seu retorno nesta temporada. Ele afirmou que optou por adiar a volta em algumas partidas para estar completamente recuperado fisicamente. “Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar.

O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito”, disse. Neymar destacou que a prioridade foi retornar sem dores ou receios. “Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada.”

Corrida contra o tempo para a Copa do Mundo

O atacante fez o primeiro jogo do ano no dia 15 de fevereiro, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro. Após a partida, afirmou estar satisfeito com o desempenho. “Consegui voltar muito bem neste último jogo. Fico feliz e tranquilo por ter voltado um pouco melhor do que estava antes. Óbvio que preciso adquirir um pouco mais de ritmo, mas é com perseverança que vou alcançar meu 100%”, declarou.

Em 2025, Neymar disputou 28 partidas das 54 possíveis, marcou 11 gols e deu quatro assistências. Apesar de falar na possibilidade de aposentadoria, o jogador reforçou que prefere focar no presente. “Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco”, completou.