Neymar fala em aposentadoria no fim do ano: 'tenho que aguentar' Atacante do Santos diz que vive “ano a ano” e destaca importância da temporada para o clube e para a Seleção Hannah Franco 19.02.26 22h17 O atacante Neymar, de 34 anos, afirmou que não descarta encerrar a carreira ao final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador disse que não faz planos a longo prazo e que prefere avaliar o futuro “ano a ano”, destacando que a atual temporada é decisiva para o Santos, para a Seleção Brasileira e para ele próprio. “Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano”, declarou o atleta. Segundo Neymar, 2025 é um período importante, especialmente por ser temporada de Copa do Mundo. O camisa 10 afirmou que encara o momento como um grande desafio pessoal. VEJA MAIS Às vésperas de voltar a jogar, Neymar brinca sobre Carnaval: 'Quem não gosta é maluco' Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, Neymar deve voltar a atuar após perder dez partidas na temporada Ancelotti curte carnaval em Salvador e ouve pedido de Léo Santana: 'Coloca o Neymar na seleção' O italiano foi citado por artistas que se apresentavam no circuito Planejamento para retorno aos gramados O jogador também comentou sobre o planejamento adotado para seu retorno nesta temporada. Ele afirmou que optou por adiar a volta em algumas partidas para estar completamente recuperado fisicamente. “Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar. O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito”, disse. Neymar destacou que a prioridade foi retornar sem dores ou receios. “Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada.” Corrida contra o tempo para a Copa do Mundo O atacante fez o primeiro jogo do ano no dia 15 de fevereiro, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro. Após a partida, afirmou estar satisfeito com o desempenho. “Consegui voltar muito bem neste último jogo. Fico feliz e tranquilo por ter voltado um pouco melhor do que estava antes. Óbvio que preciso adquirir um pouco mais de ritmo, mas é com perseverança que vou alcançar meu 100%”, declarou. Em 2025, Neymar disputou 28 partidas das 54 possíveis, marcou 11 gols e deu quatro assistências. Apesar de falar na possibilidade de aposentadoria, o jogador reforçou que prefere focar no presente. “Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar aoisentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal 20.02.26 9h58 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24