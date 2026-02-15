Às vésperas de voltar a jogar, Neymar brinca sobre Carnaval: 'Quem não gosta é maluco' Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, Neymar deve voltar a atuar após perder dez partidas na temporada Estadão Conteúdo 15.02.26 8h29 Neymar (Instagram @neymarjr) Prestes a reencontrar o torcedor do Santos em campo, Neymar mostrou que também está atento ao calendário fora das quatro linhas. Na tarde deste sábado, o camisa 10 publicou vídeos nas redes sociais em que aparece dançando dentro do carro ao som de música de Carnaval - e entrou na brincadeira sobre a própria fama. "Quem não gosta de carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!", escreveu o atacante em uma sequência de stories publicada no Instagram. A publicação acontece na véspera do confronto com o Velo Clube, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo é decisivo para o Santos, que ainda busca confirmar vaga nas quartas de final do estadual. Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, Neymar deve voltar a atuar após perder dez partidas na temporada. O atacante já vinha treinando com o elenco havia mais de uma semana e a tendência é que ganhe minutos na partida. Com o calendário prevendo possível folga do elenco na segunda-feira, o camisa 10 pode, enfim, dividir as atenções entre o retorno aos gramados e a tradicional festa brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar Carnaval COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 Futebol Parazão volta a ter jogos no feriadão de Carnaval após mais de 10 anos; relembre Neste domingo (15), segundo dia oficial de folia, os seis jogos da última rodada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 15h30. 13.02.26 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo 15.02.26 7h00