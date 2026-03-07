Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cozinheira e amiga de Neymar nega ter entrado com processo contra ele; entenda!

Quem será? Marcela Lermy negou o processo, mas não se sabe ainda qual cozinheira teria denunciado o atacante do Santos.

O Liberal

A cozinheira Marcela Lermy negou, em nota oficial, ter entrado com um processo trabalhista contra o jogador Neymar Jr., atualmente no Santos. A manifestação da ex-funcionária ocorre após a circulação de notícias que a associavam a uma ação judicial, movida por uma cozinheira, por alegado trabalho exaustivo em uma residência do atleta em Mangaratiba. O nome da autora da ação não foi divulgado, então não se sabe ainda se se tratava de Marcela ou outra profissional. 

O processo contra o craque, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, alega que uma cozinheira trabalhava até 16 horas por dia para o jogador, preparando refeições para até 150 pessoas. As informações sobre essa ação foram divulgadas pela coluna da jornalista Manoela Alcântara, do portal Metrópoles.

A empresa responsável por contratar a cozinheira que atuou na residência do atacante Neymar Jr. solicitou que a ação movida pela ex-funcionária tramite em segredo de Justiça. Segundo a defesa, o processo contém “informações íntimas” que poderiam expor detalhes da mansão do jogador localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

image Cozinheira processa Neymar e diz que trabalhava até 16 horas por dia mansão
Funcionária afirma que preparava refeições para até 150 pessoas em mansão do jogador em Mangaratiba (RJ) e relata problemas de saúde devido ao esforço físico

image Rodrygo diz que título sem Neymar 'não teria a mesma graça' e defende camisa 10 na Copa
A dúvida se Neymar será convocado para a Copa do Mundo está tomando o mundo do futebol

Marcela Lermy nega suposto processo

Em seu comunicado, Marcela Lermy Mingorance informou que trabalhou para o atleta Neymar Jr. entre os anos de 2013 e 2018. Durante todo esse período, segundo ela, a relação profissional foi baseada em respeito, ética e transparência.

Ela esclareceu, de forma categórica, que jamais moveu qualquer ação judicial, processo trabalhista ou medida legal contra o jogador ou contra qualquer pessoa física ou jurídica a ele vinculada.

Publicação de notícia falsa e medidas legais cabíveis

Marcela Lermy detalhou que, na data de 06 de março de 2026, um perfil na plataforma Instagram, identificado como "Marcos dos Anjos", publicou conteúdo associando indevidamente sua imagem a um suposto processo trabalhista. A ex-funcionária reiterou que essa informação é "absolutamente falsa e não possui qualquer fundamento na realidade".

A utilização indevida de seu nome e imagem em conteúdo inverídico configura, segundo a cozinheira, "grave violação à minha honra, reputação e direitos de personalidade". Tal ato pode, ainda, caracterizar ilícitos nas esferas civil e criminal, incluindo difamação e divulgação de informação falsa.

Diante dos fatos, Marcela Lermy Mingorance informou que "as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas". O objetivo é a imediata remoção do conteúdo, a identificação dos responsáveis pela publicação e compartilhamento da informação falsa, e a devida responsabilização judicial pelos danos causados.

Ela finalizou sua nota reforçando seu compromisso com a verdade e com a preservação de sua trajetória profissional. Além disso, pediu para que o público "não compartilhem informações sem verificar a veracidade".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NEYMAR

Justiça do Trabalho

processo trabalhista
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Pastor morre em motel e esposa descobre traição ao reconhecer o corpo

O homem teria passado mal após manter relação sexual e morreu ainda no estabelecimento

06.03.26 14h13

BRASIL

Homem morre durante colonoscopia após ter intestino perfurado; entenda o caso

De acordo com os parentes, a perfuração aconteceu durante a realização do exame

06.03.26 15h27

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

VIRALIZOU

Cozinheira e amiga de Neymar nega ter entrado com processo contra ele; entenda!

Quem será? Marcela Lermy negou o processo, mas não se sabe ainda qual cozinheira teria denunciado o atacante do Santos.

07.03.26 9h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda