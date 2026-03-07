Cozinheira e amiga de Neymar nega ter entrado com processo contra ele; entenda!

A cozinheira Marcela Lermy negou, em nota oficial, ter entrado com um processo trabalhista contra o jogador Neymar Jr., atualmente no Santos. A manifestação da ex-funcionária ocorre após a circulação de notícias que a associavam a uma ação judicial, movida por uma cozinheira, por alegado trabalho exaustivo em uma residência do atleta em Mangaratiba. O nome da autora da ação não foi divulgado, então não se sabe ainda se se tratava de Marcela ou outra profissional.

O processo contra o craque, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, alega que uma cozinheira trabalhava até 16 horas por dia para o jogador, preparando refeições para até 150 pessoas. As informações sobre essa ação foram divulgadas pela coluna da jornalista Manoela Alcântara, do portal Metrópoles.

A empresa responsável por contratar a cozinheira que atuou na residência do atacante Neymar Jr. solicitou que a ação movida pela ex-funcionária tramite em segredo de Justiça. Segundo a defesa, o processo contém “informações íntimas” que poderiam expor detalhes da mansão do jogador localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Marcela Lermy nega suposto processo

Em seu comunicado, Marcela Lermy Mingorance informou que trabalhou para o atleta Neymar Jr. entre os anos de 2013 e 2018. Durante todo esse período, segundo ela, a relação profissional foi baseada em respeito, ética e transparência.

Ela esclareceu, de forma categórica, que jamais moveu qualquer ação judicial, processo trabalhista ou medida legal contra o jogador ou contra qualquer pessoa física ou jurídica a ele vinculada.

Publicação de notícia falsa e medidas legais cabíveis

Marcela Lermy detalhou que, na data de 06 de março de 2026, um perfil na plataforma Instagram, identificado como "Marcos dos Anjos", publicou conteúdo associando indevidamente sua imagem a um suposto processo trabalhista. A ex-funcionária reiterou que essa informação é "absolutamente falsa e não possui qualquer fundamento na realidade".

A utilização indevida de seu nome e imagem em conteúdo inverídico configura, segundo a cozinheira, "grave violação à minha honra, reputação e direitos de personalidade". Tal ato pode, ainda, caracterizar ilícitos nas esferas civil e criminal, incluindo difamação e divulgação de informação falsa.

Diante dos fatos, Marcela Lermy Mingorance informou que "as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas". O objetivo é a imediata remoção do conteúdo, a identificação dos responsáveis pela publicação e compartilhamento da informação falsa, e a devida responsabilização judicial pelos danos causados.

Ela finalizou sua nota reforçando seu compromisso com a verdade e com a preservação de sua trajetória profissional. Além disso, pediu para que o público "não compartilhem informações sem verificar a veracidade".