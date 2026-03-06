Pastor morre em motel e esposa descobre traição ao reconhecer o corpo

Um pastor evangélico de 53 anos morreu após passar mal em um motel no bairro Canaazinho, em Ipatinga, interior de Minas Gerais. A vítima foi identificada como Moisés Galdino.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o religioso estava acompanhado de uma mulher quando começou a apresentar sintomas de mal-estar e acabou desmaiando. A acompanhante acionou o socorro logo após o ocorrido.

Ainda segundo o relato feito à equipe de atendimento, o homem teria passado mal após manter relação sexual com a amante no estabelecimento.

A mulher informou aos socorristas que o pastor era casado e, por esse motivo, decidiu deixar o local antes da chegada da Polícia Militar de Minas Gerais. Quando os policiais chegaram ao quarto do motel, ela já não estava mais no local.

Esposa reconheceu corpo

Os profissionais do Samu realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora e utilizaram todos os recursos disponíveis na tentativa de salvar a vítima. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado ainda dentro do motel.

Conforme os socorristas, não foram encontrados sinais de violência no corpo. Posteriormente, o cadáver foi reconhecido pela esposa do pastor. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, e o caso segue sob acompanhamento das autoridades locais.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)