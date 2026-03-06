Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Havan é proibida pela Justiça de usar personagem Fofão em promoções; entenda

A decisão liminar determina que a Havan se abstenha de utilizar o personagem em qualquer ação publicitária ou conteúdo digital com o personagem

Gabrielle Borges
fonte

Havan está proibida de usar o ‘Fonfon’ de acordo com a justiça. (Reprodução/Facebook Carreta Furacão.)

A Justiça de Ribeirão Preto (SP) determinou, em decisão liminar, que a rede varejista Havan suspenda o uso do personagem Fofão em campanhas promocionais e publicações nas redes sociais. A empresa pertence ao empresário catarinense Luciano Hang.

A medida foi concedida após uma ação movida pelo grupo "Carreta Furacão", conhecido por apresentações nas ruas com personagens infantis em “trenzinhos”, especialmente no interior de São Paulo. O processo tramita na Vara Regional Empresarial de Ribeirão Preto, cidade onde o grupo foi fundado.

Ação é movida há dois anos devido a Carreta Furacão

Segundo a ação judicial, desde setembro de 2024 a Carreta Furacão detém direitos exclusivos de uso do personagem Fofão, popularizado em programas de televisão na década de 1980. O acordo foi firmado de forma extrajudicial com os herdeiros de Orival Pessini, criador do personagem.

A exclusividade foi estabelecida após um impasse envolvendo o uso do personagem “Fonfon”, considerado semelhante ao Fofão. Na ocasião, os herdeiros de Pessini acionaram judicialmente o grupo por uso indevido da imagem do personagem.

VEJA MAIS

image Influenciador é ameaçado por família de Fofão após se fantasiar do personagem
A fantasia foi usada durante o Baile de Halloween da Sephora


image Vídeo: 'Fofão', da Carreta Furacão, se desequilibra e invade casa ao cair de telhado
No vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ouvir risadas após a queda do "Fofão"


image Homem fantasiado de Fofão é atropelado ao descer de ‘carreta furacão’; vídeo
O acidente aconteceu em via pública e ninguém ficou ferido no acidente

Com o acordo, a Carreta Furacão passou a ter autorização para utilizar nome, marca e elementos associados ao Fofão até 2029, mediante pagamento de royalties à família do criador. De acordo com o advogado Renan Alvarez Fernandes, que representa o grupo, o contrato garante que apenas a Carreta Furacão pode explorar comercialmente o personagem durante esse período.

Ação contra Havan

A decisão liminar determina que a Havan se abstenha de utilizar o personagem em qualquer ação publicitária ou conteúdo digital enquanto o processo estiver em andamento.

Segundo a ação, a caracterização do personagem teria sido usada para divulgar produtos e também durante a inauguração de uma unidade da empresa na região Sul do país. De acordo com o advogado Renan Alvarez Fernandes, que representa o grupo, a utilização da imagem do personagem em campanhas comerciais motivou o pedido judicial.

Segundo ele, um dos herdeiros do criador do personagem entrou em contato com os responsáveis pela Carreta Furacão após identificar a publicidade. A partir disso, o grupo decidiu buscar medidas legais para impedir a associação do personagem com esse tipo de divulgação.

“O posicionamento deles foi de que não queriam ver o Fofão associado a promoções de baixo valor. A ideia é preservar a imagem do personagem e vinculá-lo a projetos maiores”, explicou o advogado. Ele afirma que a publicação mostrava uma pessoa caracterizada como Fofão apresentando ofertas da loja.

Procurada, a Havan informou que atendeu à solicitação e retirou as publicações do perfil oficial da empresa. Mesmo assim, conteúdos relacionados à ação promocional ainda podem ser encontrados em perfis de terceiros nas redes.

Até o momento, ainda não foi proferida sentença definitiva, inclusive sobre o pedido de pagamento apresentado pelo grupo de Ribeirão Preto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Havan

Carreta Furacão

Fofão
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mais uma morte após colonoscopia é denunciada e Polícia Civil investiga clínica em Cerejeiras (RO)

De acordo com relatos das famílias, os dois pacientes realizaram os exames na mesma clínica particular e os procedimentos teriam sido conduzidos pelo mesmo médico.

09.03.26 10h09

BANCO MASTER

Coldplay, David Guetta e Bocelli: veja os cachês milionários pagos em festa privada de Vorcaro

Evento luxuoso organizado por dono do Banco Master na Itália teve apresentações de artistas internacionais e custo estimado em mais de R$ 222 milhões

09.03.26 11h10

BRASIL

Homem é preso por manter mulher e filho em cárcere privado

O caso foi registrado na noite desse sábado (7), em Araras, São Paulo

08.03.26 21h58

PROJETO DE LEI

Taxação de bets volta ao debate no Congresso; proposta pode arrecadar R$ 30 bilhões

Base governista articula novo projeto para tributar apostas on-line e financiar segurança pública

09.03.26 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda