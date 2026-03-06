O que dizem as mensagens de Vorcaro para Alexandre de Moraes?

Mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que ele enviou mensagens ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no dia em que foi preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

De acordo com dados extraídos do celular do empresário pela Polícia Federal (PF), Vorcaro enviou uma mensagem de WhatsApp ao ministro às 7h19 daquele dia. A troca de mensagens teria continuado ao longo do dia, até a noite, quando ele foi abordado por policiais no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Segundo a publicação, o conteúdo das conversas indica que o banqueiro comentava com o ministro sobre negociações relacionadas à venda do Banco Master e mencionava um inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

Mensagens citam inquérito e questionam possível bloqueio

Horas antes da prisão, Vorcaro teria perguntado ao ministro sobre possíveis novidades relacionadas à investigação. Em uma das mensagens divulgadas, ele questiona: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

Ainda conforme o conteúdo divulgado pela coluna, o empresário relata que antecipou um negócio e que conseguiu “salvá-lo”, embora não da forma que pretendia inicialmente. Em outro trecho, ele menciona a possibilidade de um vazamento de informações.

Na conversa, Vorcaro afirma que o vazamento “será péssimo”, mas poderia servir como “um gancho para entrar no circuito do processo”. Durante o mesmo dia, ele volta a perguntar ao ministro se havia alguma novidade e repete a pergunta: “Conseguiu bloquear?”.

PF encontrou mensagens após apreensão do celular

As conversas foram encontradas pela Polícia Federal após a apreensão do celular do banqueiro. Na noite daquele mesmo dia, por volta das 22h, Vorcaro foi preso no Aeroporto de Congonhas quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai.

Investigadores afirmam que também existem registros de telefonemas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

Ao ser questionado pelo blog de Malu Gaspar, o ministro do STF negou qualquer contato com o empresário. Em nota enviada após a publicação da primeira reportagem sobre o caso, Moraes afirmou que “não recebeu as mensagens referidas na matéria” e classificou a informação como “ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF”.

Conversas pessoais também mencionam Moraes

Outras mensagens encontradas no celular de Vorcaro também citam o nome de Alexandre de Moraes em conversas com a então companheira do banqueiro, Martha Graeff.

Em uma das trocas de mensagens, o empresário afirma que iria se encontrar com “Alexandre Moraes” perto de casa. A companheira pergunta se o ministro estaria em Campos, e Vorcaro responde que ele estaria passando o feriado na região.

Dez dias depois, em outra conversa, o banqueiro volta a mencionar o ministro após realizar uma chamada de vídeo com a companheira. Ao perguntar quem era a primeira pessoa que aparecia na ligação, Martha Graeff recebe como resposta: “Alexandre Moraes”.

Mensagens também citam encontros em 2025

Conversas registradas em agosto de 2025 também fazem referência a um encontro com “Alexandre”. Em diálogo com a companheira, Vorcaro afirma que estava acompanhado do ministro e que teria uma reunião posteriormente com o senador Ciro Nogueira.

Além disso, há relatos de um encontro ocorrido em março de 2025 que teria reunido o banqueiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o senador Ciro Nogueira e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

As mensagens fazem parte do material apreendido pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master.