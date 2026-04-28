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VÍDEO: Moradores registram mais de 10 jacarés se refrescando juntos em igarapé

Em um vídeo, é possível ver os répteis nadando juntos em meio a uma área de vegetação

Victoria Rodrigues
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Os jacarés-tinga só atacam quando se sentem ameaçados. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Já imaginou estar indo passear próximo a um igarapé e se deparar com o local tomado por mais de 10 jacarés que estão apenas se refrescando do calor? Foi o que aconteceu com alguns moradores que se surpreenderam com a quantidade de répteis juntos em um mesmo espaço e resolveram registrar a cena, no último domingo (26), em um igarapé que fica localizado no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Em entrevista ao portal G1, a psicóloga Flávia Ribeiro, que gravou o vídeo que viralizou nas mídias sociais, disse como começou a perceber a presença dos répteis na região após se mudar para um condomínio ao lado do local. “Desde que eu cheguei, já percebi a presença dos jacarés-tinga na região, mas o que eu notei é que, com o tempo, eles vêm aumentando, tanto em quantidade como em tamanho também”, explicou.

“Eu mesma já presenciei moradores jogando restos de comida para os jacarés. Isso acaba incentivando a aproximação deles, o que não é seguro. Até o momento não houve nenhum acidente, mas é importante manter o cuidado e respeitar o espaço desses animais”, complementou Flávia.

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Qual a espécie dos jacarés?

A espécie que aparece no vídeo trata-se de "jacarés-tinga" (Caiman crocodilus), que são vistos geralmente na Região Amazônica e podem chegar a medir entre dois e três metros de comprimento. A alimentação deles costuma ser baseada em suas próprias caças, que são aves, peixes e crustáceos, sendo que esses répteis podem habitar em rios, igarapés e outras áreas mais rasas, como lagos, por exemplo. 

O biólogo e especialista em crocodilianos amazônicos, ldean Fernandes, disse ao portal G1 que esses animais não tendem a atacar humanos, a não ser que se sintam ameaçados. “O jacaré-tinga não costuma atacar. Ele é muito arisco e, quando perturbado, se evade rapidamente. Situações de agressividade podem ocorrer apenas em casos de proteção de ninho ou quando o animal se sente encurralado”, revelou Idean Fernandes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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