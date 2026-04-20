Dia de Tiradentes: entenda por que 21 de abril é feriado nacional

Anualmente, o dia 21 de abril é celebrado em todos os estados do Brasil, mas você sabe por que a data é considerada um feriado nacional? Esse dia homenageia o mártir Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes nos livros de história dos colégios. O militar ficou conhecido como o herói da Inconfidência Mineira após morrer de forma cruel em um dos primeiros movimentos pela independência do país.

O que foi a Inconfidência Mineira?

A Inconfidência Mineira foi um dos movimentos históricos mais lembrados do Brasil, que tinha o propósito de buscar a independência da Capitania em relação a Portugal e ocorreu em Minas Gerais, no ano de 1789. Os apoiadores do movimento da época seguiam os ideais iluministas e planejavam criar uma república independente na região, inspirada no modelo que era recente dos Estados Unidos.

Contudo, não foi possível a realização dos planos porque, antes que houvesse algum sinal de independência, teve a delação de Joaquim Silvério dos Reis, que tinha dívidas com a Coroa e resolveu trair o grupo dos inconfidentes. Foi então que os envolvidos foram presos; alguns tiveram sentença de morte e outros tiveram a pena comutada para o exílio forçado (degredo). Mas Tiradentes foi o único capturado no Rio de Janeiro.

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Como foi a morte de Tiradentes?

Tiradentes morreu no dia 21 de abril de 1792, quando foi condenado à forca, decapitado e teve sua cabeça e outros membros do corpo esquartejados. Para intimidar os apoiadores do movimento da Inconfidência Mineira, as diversas partes do corpo do militar foram expostas em diferentes pontos de Minas Gerais, incluindo Vila Rica (atual Ouro Preto), e essa parte da história é lembrada até os dias atuais.

Por que o dia 21 de abril se tornou feriado?

Devido à coragem e bravura de Tiradentes, a data de sua morte foi escolhida para ser homenageada todos os anos em um feriado nacional, com o intuito de construir a imagem dele como um símbolo da luta contra a opressão da monarquia portuguesa. O dia entrou oficialmente no calendário brasileiro, por meio de um decreto de 1890, no início do período republicano, que foi consolidado pela Lei nº 10.607, no ano de 2002.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)