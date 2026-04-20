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Feriado de Tiradentes: veja opções de parques abertos e como aproveitar com segurança

Em Belém, o Parque Estadual do Utinga é uma alternativa próxima para quem quer fugir da rotina sem sair da cidade

O Liberal
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O respeito à fauna, à flora e às sinalizações internas é indispensável para a manutenção da qualidade desses ambientes. (Vinícius Pinto/ Agência Pará)

Quem busca contato com a natureza durante o feriado de Tiradentes encontra opções nos parques do Pará. As unidades funcionarão normalmente, com horários de visitação estabelecidos entre 6h e 17h neste 21 de abril.

Em Belém, o Parque Estadual do Utinga é uma alternativa para quem busca lazer sem sair da cidade. O espaço oferece trilhas, áreas de floresta e abriga os lagos Água Preta e Bolonha, que contribuem para o abastecimento da capital.

O Parque do Utinga abrirá excepcionalmente no dia 21 de abril, uma terça-feira, data em que normalmente estaria fechado. A manutenção da unidade ocorrerá na quinta-feira, dia 23, quando o parque estará fechado ao público.

Parques fora da capital

Fora da capital paraense, outras unidades também estarão abertas. O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas é conhecido por suas cachoeiras e sítios arqueológicos, proporcionando experiências históricas e naturais.

O Parque Estadual de Monte Alegre, às margens do Rio Amazonas, apresenta um conjunto de grutas, mirantes e importantes pinturas rupestres, atraindo visitantes interessados em geologia e arte pré-histórica.

Orientações para o passeio

Para aproveitar o feriado nos parques estaduais, os visitantes devem seguir algumas recomendações básicas:

  • Utilize roupas leves e calçados apropriados para trilhas.
  • Leve água e alimentos, especialmente em percursos mais longos.
  • Aplique protetor solar e repelente para proteção pessoal.
  • Respeite a sinalização e evite sair das trilhas demarcadas.
  • Não alimente animais silvestres para manter o ecossistema.
  • Recolha todo o lixo produzido, colaborando com a preservação ambiental.

As áreas são acessíveis para todas as idades, mas exigem atenção redobrada com crianças, principalmente em trechos de mata ou próximos à água. O cuidado dos visitantes é fundamental para a manutenção dos espaços limpos, seguros e preservados.

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