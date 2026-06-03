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Castanhal se prepara para receber um dos mais modernos centros de convenções do Pará

Projeto do governo estadual avança com previsão de ampliar o turismo de negócios, gerar empregos e atrair investimentos para o município

O Liberal
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Castanhal se prepara para receber um dos mais modernos centros de convenções do Pará. (Ag. Pará)

As obras do Centro de Convenções de Castanhal seguem em ritmo acelerado e já começam a transformar a paisagem urbana do município. O empreendimento, que está sendo construído pelo Governo do Pará, deve se consolidar como um dos principais espaços para eventos corporativos, acadêmicos e culturais do interior do Estado, contribuindo para o fortalecimento da economia regional.

Durante visita técnica ao canteiro de obras, o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, destacou o andamento dos serviços. “A obra do Centro de Convenções de Castanhal está na fase de conclusão dos serviços de montagem da estrutura metálica do pavilhão principal. Na sequência, serão iniciadas as atividades de cobertura em telhas termoacústicas, execução do contrapiso e implantação das infraestruturas necessárias às instalações prediais”, explicou.

Além do pavilhão principal, as equipes atuam na execução das fundações e concretagem de blocos do segundo pavilhão. Após essa etapa, será iniciada a montagem da superestrutura da edificação. Atualmente, mais de 60 trabalhadores participam da construção, número que deverá chegar a aproximadamente 200 nas próximas semanas, ampliando a geração de empregos no município.

A grandiosidade do projeto já chama a atenção de quem passa diariamente pela área onde o equipamento está sendo construído, em frente ao Hospital Regional Público de Castanhal. A autônoma Sandra Moraes acompanha a evolução da obra e acredita que o espaço trará novas oportunidades para a cidade.

“Costumo passar aqui pela avenida todos os dias e vejo que a obra está evoluindo. Até de longe a gente consegue ver a montagem que está sendo feita. Acredito que será um espaço importante para a nossa cidade receber grandes eventos, sem que a gente precise se deslocar para Belém, por exemplo”, afirmou.

Com mais de 14 mil metros quadrados de área construída, o Centro de Convenções contará com dois auditórios, sendo um com capacidade para 900 pessoas e outro para 150 participantes, além de oito salas multiuso, teatro com 380 lugares, praça de alimentação, jardins suspensos, decks e banheiros adaptados para garantir acessibilidade.

O projeto também incorpora soluções sustentáveis. A cobertura receberá módulos fotovoltaicos para geração de energia solar, enquanto a água da chuva será captada e armazenada para reutilização nas descargas sanitárias. A estrutura ainda contará com três acessos e estacionamento para 250 veículos.

Quando concluído, o novo equipamento deverá ampliar a capacidade de Castanhal para receber feiras, congressos, convenções e outras atividades de grande porte, fortalecendo o município como referência regional em negócios, conhecimento e cultura.

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